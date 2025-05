video suggerito

Belén Rodriguez cambia look: anticipa l'estate 2025 con i capelli biondo dorato L'estate 2025 si avvicina e Belén Rodriguez lo sa bene, visto che ha già cominciato a prepararsi. In vista della bella stagione ha rinnovato il suo hair look: ecco il risultato finale.

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche settimana a questa parte si parla molto di Belén Rodriguez ma i suoi impegni di lavoro non c'entrano nulla: stando ai pettegolezzi, si sarebbe allontanata dalla sorella Cecilia, tanto da non aver condiviso con lei neppure il delicato momento dell'annuncio social della gravidanza. Al di là dei gossip veri o presunti, la cosa certa è che la conduttrice continua lo stesso a servirsi di Instagram per documentare la sua "normale" quotidianità. Con l'inizio del weekend, ad esempio, ha pensato bene di fare visita al parrucchiere di fiducia per cambiare look in vista dell'estate: ecco il risultato.

Belén Rodriguez dal parrucchiere di fiducia

L'estate 2025 si avvicina e Belén Rodriguez già si sta preparando per essere sempre sul pezzo in fatto di stile. Da mesi ha cambiato drasticamente look, dicendo addio ai capelli lunghi e puntando tutto su un caschetto corto e sbarazzino, ma solo di recente ha aggiunto un ulteriore tocco di novità all'acconciatura. All'inizio del weekend ha fatto visita a uno dei saloni di bellezza di Aldo Coppola, il suo parrucchiere di fiducia, e non ha esitato a mostrarsi alla postazione lavaggio poco prima di finire tra le "grinfie" dell'hairstylist. Nella didascalia della Stories ha poi anticipato: "Mi faccio chiara! Ci prepariamo per questa estate: luce".

Belén Rodriguez dal parrucchiere

Il nuovo colore di capelli di Belén Rodriguez

Belén ha però evitato di mostrare il risultato finale subito dopo essere uscita dal salone di bellezza, ha spettato quasi un giorno per immortalarsi con il nuovo hair look. Cosa ha fatto ai capelli? È rimasta fedele al caschetto dritto (che ha leggermente accorciato, così che arrivasse esattamente al mento), mentre per quanto riguarda il colore ha aggiunto un effetto balayage con sfumature dorate su tutte le lunghezze. Ha però lasciato le radici più scure come impone il trend di stagione. L'obiettivo? Dare luminosità al viso in modo super naturale, così da rendere la sua immagine fresca e contemporanea in vista dell'estate alle porte. Il suo biondo dorato diventerà il colore must della bella stagione?

Belén Rodriguez con il balayage dorato