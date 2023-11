Belén Rodriguez con un ago nella mano: la showgirl sfrutta i benefici dell’agopuntura Belén Rodriguez è una fan dell’agopuntura, che nelle Instagram Stories ha definito magica, mostrandosi con un ago sottilissimo infilato nella mano.

A cura di Giusy Dente

Belén Rodriguez è tornata. La showgirl si è presa un periodo di relax tutto per sé, lontano dai social. È un momento denso di cambiamenti e all'inizio ha preferito viverlo senza troppa esposizione mediatica. Ora è di nuovo pronta a condividere con fan e follower la sua quotidianità, in cui c'è una grande novità: un nuovo amore. Archiviato il matrimonio con Stefano De Martino, ora è felice con Elio Lorenzoni. Sta trascorrendo con lui le sue giornate, in attesa forse di tornare in tv. E ne sta approfittando per dedicarsi molto al suo benessere.

Tutti i trattamenti di Belén

Belén Rodriguez segue una scrupolosa routine fatta di trattamenti specifici per il benessere fisico e rituali di bellezza. È una fan della radiofrequenza, che le ha permesso di tornare in forma dopo le due gravidanze. Ma la sua silhouette ovviamente è frutto anche di alimentazione sana e tanta attività fisica quotidiana, a cui non ha rinunciato neppure nel post parto. Pochi giorni dopo la nascita di Luna Marì era già assieme alla sua personal trainer! Per tenere in forma le gambe fa affidamento ai trattamenti drenanti, che le permettono di avere gambe impeccabili. Ricorre anche all'ozonoterapia: i trattamenti in vena sono sempre più gettonati e spopolano tra le celebrity. Qualche giorno fa la showgirl ha fatto una maschera d'oro dall'estetista di fiducia, poi si è recata in un altro salone per fare la laminazione di ciglia e sopracciglia. Ma si prende cura del suo viso anche da sola a casa, davanti allo specchio, effettuando una rigorosa beauty routine.

La showgirl si affida all'agopuntura

Belén Rodriguez è fan dell'agopuntura che nelle IG Stories ha definito magica. Ha condiviso con fan e follower solo un dettaglio: un ago strategicamente posizionato nella mano. La tecnica, infatti, consiste proprio nel posizionare appositi aghi sottilissimi in punti ben precisi del corpo, infilandoli nel derma e lasciandoli applicati per un tempo variabile dai 15 ai 30 minuti. Si usa per il trattamento del dolore, per alcune patologie e disturbi; gli aghi avrebbero anche un'azione rilassante e antinfiammatoria sui muscoli. La showgirl non ha specificato perché si è sottoposta al trattamento, che solitamente viene praticato in più sedute per essere efficace. E non è certo la sola ad aver scoperto i numerosi benefici dell'agopuntura. Ashley Graham la usa per prevenire le rughe in modo naturale e come lei tante altre celebrity, che la sfruttano per mantenere il viso giovane.