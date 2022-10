Belén Rodriguez diventa beauty influencer: rivela la routine mattutina per un viso perfetto Belén Rodriguez ha intenzione di diventare beauty influencer? Forse. La cosa certa è che sui social ha rivelato la sua routine mattutina per avere un viso perfetto.

Belén Rodriguez è impegnatissima sul fronte lavorativo: è protagonista di due programmi tv, Tu Sì Que Vales e Le Iene Show, e, come se non bastasse, sta realizzando diversi shooting per i suoi brand di abbigliamento, Hinnominate e Mar de Margaritas. Il tempo libero lo passa in famiglia col compagno Stefano De Martino e con i figli Santiago e Luna Marì ma, nonostante ciò, trova sempre il modo per prendersi cura della sua bellezza. Da qualche tempo a questa parte rivela spesso i suoi "segreti", dal metodo per avere gambe perfette al trattamento a cui si sottopone per rendere la pancia tonica dopo due gravidanze, ma solo di recente ha spiegato nei minimi dettagli la routine mattutina per un viso raggiante.

Il tutorial beauty di Belén

Al motto di "Facciamo una beauty routine mattutina tutti insieme?", Belén si è mostrata alle prese con le "coccole di bellezza" a cui si sottopone ogni giorno poco dopo il risveglio. Non ha avuto paura di immortalarsi senza neppure un filo di trucco sul viso con indosso solo un telo bianco per la doccia, solo successivamente ha indossato un top intimo a fiori, continuando però a lasciare il volto "al naturale". Tra creme idratanti, rullo di giada e massaggio "manuale", ha rivelato ai fan i suoi segreti per avere una pelle raggiante e per contrastare la comparsa dei segni del tempo.

I consigli beauty di Belén

Come avere il viso raggiante di Belén

Non contenta, Belén ha poi condiviso tra le Stories uno schemino con tutti i passaggi della sua skin routine. Come prima cosa bisogna struccare il viso con il latte detergente, poi pulire la pelle con una sorta di scovolino, così da eliminare le cellule morte. A questo punto è necessario massaggiare il volto con un siero idratante (non dimenticando il contorno occhi) e alla fine applicare una maschera alla vitamina C. Naturalmente ha lasciato un "margine di libertà" ai followers, spiegando che si possono usare tranquillamente i prodotti che si hanno a casa. L'argentina sta provando a conquistare anche l'universo beauty?

