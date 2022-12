Ashley Graham col viso ricoperto di aghi: lo ha fatto per prevenire le rughe in modo naturale Ashley Graham ha ancora una volta sorpreso i fan ma questa volta con un selfie insolito. Sui social si è mostrata col viso ricoperto di spilli e il motivo vi lascerà senza parole.

A cura di Valeria Paglionico

Ashley Graham è la modella che ha segnato un punto di svolta del fashion system: è stata la prima curvy a raggiungere il successo, rivoluzionando gli stereotipi legati ai corpi magrissimi comunemente accettati nel settore. Oggi è un'indiscussa icona di bellezza che non ha paura di mettere in mostra le sue imperfezioni, dalle smagliature alla cellulite, considerate assolutamente "normali". Non sorprende, dunque, che proprio nelle ultime ore si sia mostrata senza trucco alle prese con un trattamento beauty molto particolare. Sul viso, infatti, ha applicato una serie di aghi appuntiti: ecco quali sono gli effetti sulla pelle di questo originale trick di bellezza.

Perché Ashley Graham ha il viso coperto di aghi

L'avevamo lasciata mentre mostrava i capelli ricresciuti dopo la sua seconda gravidanza, oggi ritroviamo Ashley Graham senza trucco con il viso ricoperto di aghi. Sebbene sui red carpet appaia impeccabile, glamour e sensuale, sui social non ha paura di rivelare la sua "vera natura". Nelle ultime ore, ad esempio, si è scattata un selfie mentre è stesa sul lettino di un'estetista con un look "acqua e sapone". Ad aver attirato le attenzioni, però, non è stato questo dettaglio, quanto piuttosto l'originale trattamento a cui si è sottoposta con una dozzina di aghi infilati sia sulle guance che sui lati della nuca. Nonostante a primo impatto sembri non poco doloroso, la modella è apparsa rilassata e a perfetto agio, proprio come se fosse alle prese con un massaggio.

Ashley Graham fa l’agopuntura al viso

A cosa serve l'agopuntura sul viso

A quale trattamento si è sottoposta Ashley Gramah? Si chiama agopuntura e viene considerata l'alternativa naturale alla chirurgia anti-age. È una pratica legata alla medicina tradizionale cinese e consiste nell'inserimento sotto pelle di finissimi aghi. Questi darebbero vita a un effetto tensore immediato, eliminando le rughe e i segni di espressione in pochi minuti. Come se non bastasse, il trattamento riuscirebbe a curare l'acne e gli insestetismi della pelle, ridurrebbe il gonfiore, allevierebbe lo stress e prevenirebbe la depigmentazione. Insomma, l'effetto lifting naturale sembrerebbe essere assolutamente assicurato: in quanti proveranno dopo aver visto Ashley?