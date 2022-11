Ashley Graham festeggia: i capelli caduti dopo il parto stanno ricrescendo Come con la prima gravidanza, anche con la seconda Ashley Graham ha sperimentato la perdita dei capelli. Ma le ciocche stanno ricrescendo e ha condiviso la sua gioia coi follower.

A cura di Giusy Dente

Delle sue gravidanze Ashley Graham non ha mai nascosto nulla. La modella 34enne è madre di tre figli: ha testimoniato sui social sia la prima gravidanza che la seconda, senza escludere niente dalla narrazione, includendo sia gli aspetti positivi che quelli meno idilliaci. Sì, perché nella maternità non è tutto rosa e fiori. Lei stessa ha affrontato alcuni momenti bui e ha scelto di raccontarli, per non dare voce soltanto alla gioia dell'avere una vita dentro di sé, alla gratitudine di poter accogliere qualcuno in famiglia, all'entusiasmo di accompagnare nella crescita il sangue del proprio sangue. Ha voluto parlare anche degli aspetti che a volte per vergogna, paura, senso di colpa vengono taciuti.

Ashley Graham, una maternità onesta

Ashley Graham è sposata dal 2010 con Justin Ervin. Il loro primogenito Isaac è nato nel 2020, poi la coppia ha accolto in famiglia i gemelli Malachi e Roman, nati lo scorso febbraio. Come aveva fatto per la prima gravidanza, anche la seconda è stata sviscerata sui social in ogni aspetto. La modella ha condiviso tutto con fan e follower, sin dal momento della scoperta di essere incinta. Ha poi tenuto la sua community costantemente aggiornata, mese dopo mese, per poi annunciare la nascita dei due bambini. Per tutto il tempo la 34enne ha voluto essere sincera e onesta, sviscerando le gioie ma anche i timori, dando voce a tutte quelle donne che magari tacciono alcuni pensieri per paura del giudizio, o perché si sentono sbagliate e inadeguate.

Ashley Graham si è soffermata molto sul tema dell'allattamento e su quello delle trasformazioni del corpo. Ha visto inevitabilmente il suo corpo cambiare e ha accolto tutto questo con amore. La sua pancia non è più come prima, convive con delle evidenti smagliature post-partum, ma in quanto paladina di body positivity ha mostrato tutto questo con coerenza e autenticità, senza camuffare o nascondere. Si è fatta vedere per la donna e la madre che realmente è.

Ashley Graham festeggia la ricrescita dei capelli

Sia con la prima che con la seconda gravidanza, Ashley Graham ha dovuto fare i conti con la perdita dei capelli, uno dei "lati oscuri" della maternità, di cui si parla poco. "È stato più traumatico del parto, vedevo i miei capelli cadere a ciuffi e mi chiedevo cosa stesse accadendo. Poi ho capito che in realtà è una cosa normale" ha detto l'anno scorso. Si è esposta sul tema, mostrando anche delle foto, proprio per essere vicina ad altre donne nella stessa situazione, magari preoccupate o impaurite. Lo stesso problema si è ripresentato anche con la seconda gravidanza, ma così come le ciocche erano ricresciute la prima volta lo hanno fatto di nuovo. La modella sui social ha fatto vedere alcuni selfie scattati proprio per testimoniare la chioma più lunga e la frangetta più definita, con dei ciuffetti nuovi che, seppur disordinati, la stanno rendendo molto felice.