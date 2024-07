video suggerito

Perché bisogna sciacquare i capelli con acqua dolce dopo i bagni a mare o in piscina Come prendersi cura dei capelli in estate? Sciacquandoli con acqua dolce dopo ogni bagno al mare o in piscina: ecco perché è importante farlo sempre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'estate è ormai arrivata e con lei anche le temperature roventi che rendono ogni tipo di attività ancora più faticosa. Per combattere il caldo tropicale esiste un solo rimedio: trascorrere le giornate al mare o in piscina, così da concedersi un bagno fresco ogni volta che l'aria diventa irrespirabile. Nonostante l'atmosfera di totale relax, è però importante non dimenticare di prendersi cura dei propri capelli, che tra sudore, salsedine, cloro e raggi solari potrebbero essere esposti a potenziali danni. Il rimedio per vantare una chioma impeccabile anche in estate? Fare un risciacquo con acqua dolce dopo ogni bagno al mare o in piscina.

Gli effetti negativi della salsedine sui capelli

Durante l'estate i capelli vengono sottoposti a forte stress, soprattutto quando si trascorrono intere giornate al mare o in piscina, e col tempo tendono naturalmente a seccarsi e sfibrarsi. Esiste però un rimedio per evitarlo: sciacquare la chioma con acqua dolce dopo ogni bagno. La salsedine si lega alle fibre del capello, rendendolo disidratato una volta che è stato asciugato dal sole. Il contatto prolungato col sale, inoltre, fa sì che la chioma diventi crespa, ricca di doppie punte e a "effetto paglia". Con un risciacquo con acqua dolce, invece, il sale viene eliminato e i capelli sono liberi di respirare.

Perché il cloro fa male ai capelli

Cosa dire, invece, del cloro? Anche dopo i bagni in piscina è consigliabile sciacquare i capelli con acqua dolce e il motivo è molto semplice: il cloro è una sostanza disinfettante molto aggressiva e interagisce con sebo e cheratina, seccando la chioma, rendendola più fragile e predisposta a doppie punte e rotture. Per limitare i danni, inoltre, sarebbe bene anche utilizzare la cuffia (anche quando non obbligatoria).

L'acqua di mare aiuta i capelli grassi?

Il contatto con l'acqua di mare ha però anche degli effetti benefici, soprattutto per chi ha una cute grassa: il sale assorbe il sebo in eccesso, purificando anche i bulbi. Anche in questo caso, però, il contatto prolungato con il sale non è consigliabile perché favorisce lo stesso la formazione di doppie punte che tendono a spezzarsi con facilità. L'ideale, dunque, è sciacquare la chioma con acqua dolce e poi utilizzare un apposito cosmetico per capelli grassi.