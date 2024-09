video suggerito

Capelli secchi e punte sfibrate dopo il mare: come recuperare la chioma rovinata dal sole La routine casalinga post mare deve essere mirata a restituire forza ai capelli sfibrati, a idratare per bene le punte secche, a curare la cute sensibilizzata.

A cura di Giusy Dente

Al ritorno dalle vacanze al mare, è molto comune ritrovarsi a fare i conti con una chioma rovinata dal sole, dalla sabbia, dalla salsedine. I capelli ne risentono molto e quindi con la fine dell'estate è necessario prendere in mano la situazione e rimetterli in salute, restituendo loro volume, lucentezza, idratazione, forza. Con qualche accortezza e un po' di coccole extra è possibile recuperare in breve tempo la situazione e affrontare l'autunno con una chioma rinnovata.

I prodotti da usare dopo il mare: la routine casalinga

Dai capelli sottili a quelli spessi, tutte le tipologie soffrono d'estate: si suda di più, si sta ore sotto il sole, ci sono sabbia, mare, salsedine a indebolire la chioma e renderla fragile. Ecco perché appena si ritorna dalle vacanze il primo pensiero è fare qualcosa per dare nuova vita ai capelli, preparandoli alla stagione fredda. La routine casalinga post mare deve essere mirata a restituire forza ai capelli sfibrati, a idratare per bene le punte secche, a curare la cute sensibilizzata. Tutto questo si può ottenere utilizzando i prodotti giusti, shampo e balsamo idratanti in primis, magari con acido ialuronico. Per i capelli aridi e rovinati un toccasana sono le maschere (post lavaggio) e gli impacchi (pre lavaggio).

Gli ingredienti ideali sono l'olio di mandorle, il burro di karité o il burro di cacao, l'olio di cocco, proteine del grano e proteine della seta, che garantiscono nutrimento e idratazione, mentre le vitamine agiscono rinforzando la fibra. Lasciando in posa il prodotto, avvolgendo i capelli in un asciugamano caldo o con pellicola trasparente, l'effetto viene intensificato. I trattamenti ricostruttivi a base di cheratina possono aiutare molto, perché sono veri e propri trattamenti ricostituenti che agiscono rinforzando il capello in tutta la sua struttura: la cheratina sigilla le cuticole e questo rende la chioma più voluminosa e piena, eliminando l'effetto crespo. È un ingrediente prezioso anche in caso di capelli rovinati da eccessive colorazioni e decolorazioni, per esempio. Gli oli naturali sono preziosi anche da utilizzare prima della piega: ne bastano poche gocce (per evitare di appesantire la chioma) su capelli inumiditi e un tempo di posa medio lungo per averne i benefici.

Come asciugare i capelli e proteggerli dal calore

Per i capelli rovinati la fase di asciugatura è molto importante e necessita di accortezze, perché purtroppo il calore rischia di intensificare i danni. L'ideale sarebbe limitare l'uso del phon ed evitare ferri arricciacapelli e piastre, utilizzando sempre prodotti termoprotettivi. Questi ultimi agiscono proprio contro il calore, perché vanno a creare sul capello uno strato protettivo. Sottoposti a elevate temperature le fibre del capello si rovinano, favorendo la formazione di doppie punte e facendo sì che si spezzino con più facilità. Meglio evitare anche elastici troppo stretti.