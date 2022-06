Ashley Graham mamma modella: posa col micro corsetto e mostra le smagliature post-parto sulla pancia Ashley Graham è diventata mamma da pochi mesi ma è già tornata a lavorare a pieno ritmo. Di recente ha posato con un micro bustier e non ha esitato a mettere in mostra le smagliature post-parto sulla pancia.

A cura di Valeria Paglionico

Ashley Graham è diventata mamma per la seconda volta da qualche mese, ha messo al mondo due gemelli, i piccoli Roman e Malachi, e non potrebbe essere più felice. Certo, affrontare una gravidanza gemellare e prendersi cura di tre bambini in contemporanea non è mai stato semplice per lei, ma l'amore che le regalano i figli quotidianamente le fa dimenticare ogni tipo di stanchezza o di frustrazione. Nonostante gli impegni familiari siano innumerevoli, la modella è tornata a lavorare a pieno ritmo. Di recente ha dimostrato di essere ancora una volta paladina di body positivity: ha approfittato di un servizio fotografico fashion per mettere in mostra le smagliature post-parto.

Il nuovo shooting di Ashley Graham

Le mamme lavoratrici che spopolano nel mondo dello spettacolo sono moltissime e dimostrano a tutti che una donna che ha dei figli può tranquillamente conciliare vita familiare e professionale. Ashley Graham è una di queste ed è fin da quando ha messo al mondo il primogenito che si batte duramente per normalizzare i cambiamenti fisici a cui naturalmente va incontro una mamma. Al motto di "Un momento da mamma modella", la curvy ha posato in versione glamour. Si è lasciata immortalare con un make-up impeccabile, i capelli lunghi e ondulati perfettamente in piega e indosso un micro corsetto multicolor che ha messo in risalto il seno procace.

Ashley Graham col micro corsetto

Ashley Graham è paladina di body positivity

Il dettaglio che non è passato inosservato? La Graham ha abbottonato il bustier solo sul décolleté, lasciando la pancia in vista. Intorno all'ombelico ha ancora delle smagliature causate dalla gravidanza ma non ha esitato a metterle in mostra con orgoglio, a prova del fatto che le considera il segno di una nuova vita. Ancora una volta, dunque, Ashley è diventata paladina di body positivity, una donna che spinge le neomamme ad accettarsi così come sono dopo il parto. Il corpo di una mamma è meraviglioso nelle sue imperfezioni ed è arrivato il momento di esaltarlo e non più di nasconderlo.