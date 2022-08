Ashley Graham con gli spilli su viso e collo: a cosa serve l’originale trattamento Ashley Graham ha sempre vantato una pelle tonica e raggiante ma in quanti conoscono il segreto per essere sempre tanto splendida? Lo ha rivelato lei stessa sui social, dove si è mostrata con viso e collo ricoperti di aghi.

A cura di Valeria Paglionico

Come fa Ashley Graham a essere sempre raggiante e tonica? Sui social ha rivelato il suo piccolo "segreto" e a primo impatto sembra essere decisamente doloroso. La modella si è lasciata immortalare con degli spilli su viso e collo ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, non è una "tortura", anzi, questo trattamento di ultima generazione riuscirebbe ad avere un incredibile effetto anti-age sulla pelle, tutto in modo naturale senza stravolgere la propria immagine. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'agopuntura facciale a cui la curvy si sottopone regolarmente.

Cos'è l'aculifting

Si chiama aculifting (o agopuntura facciale) ed è un trattamento di nuova generazione che riesce ad avere un effetto anti-invecchiamento sulla pelle. È l'ideale per tutti coloro che si vogliono liberare dai segni del tempo, dello stress e della stanchezza in modo naturale, dunque senza stravolgere la propria immagine con sostanze come acido ialuronico o botulino. Gli agli stimolano i muscoli di viso e collo meccanicamente, favorendo la produzione di collagene e riattivando la micro-circolazione. La pelle e i muscoli si distendono ed è per questo che si riescono a combattere rughe, gonfiore, occhiaie. Come se non bastasse, il trattamento mitiga anche disturbi come ansia, insonnia e mal di testa. Ogni seduta dura circa un'ora ed è possibile vedere i risultati immediatamente (anche se sono consigliate 5-10 sedute per consolidare l'effetto).

Ashley Graham aculifting

Il video di nudo di Ashley Graham celebra l'amore verso se stessi

Ashley Graham non ha mai nascosto le sue piccole imperfezioni, anzi le ha rese un vero e proprio punto di forza, diventando una vera e propria paladina di body positivity. Di recente ha ancora una volta lanciato un importante messaggio sul tema: ha posato completamente nuda tra le lenzuola, trasformandosi in una vera e propria dea. Nell'album condiviso sui social ha inserito anche un'opera d'arte che ritrae una donna senza veli, aggiungendo nella didascalia la scritta: "Guarda te stesso con gli occhi di Dio". Così facendo la modella ha celebrato l'amore verso se stessi, dando prova del fatto che bisogna piacersi così come si è, al di là degli stereotipi e degli ideali di bellezza comunemente accettati.