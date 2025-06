Lo yoga facciale funziona davvero? Il parere degli scienziati

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Avete mai sentito parlare di yoga facciale? Si tratta di un allenamento di tendenza che consiste nel corrugare e stirare la pelle del viso per far lavorare i muscoli e combattere le rughe in modo naturale. Diventato famoso tramite i social, ha conquistato tutti, soprattutto perché non prevede l'uso di cosmetici e prodotti costosi o difficili da trovare. Cosa ne pensa la scienza a tal proposito? Ecco quali sono i reali effetti dello yoga facciale.

Come funziona lo yoga facciale

Sull'argomento è intervenuta Anetta Reszko, dermatologa di New York e professoressa associata di dermatologia presso il Weill Cornell Medical College, secondo la quale il viso è costruito da strati di pelle, grasso e muscoli che ricoprono la parte superiore del cranio. I muscoli lavorano per farci sorridere, corrugare la fronte, assumere le espressioni facciali, nonché per dare volume al viso, peccato solo che col passare del tempo possono atrofizzarsi e rimpicciolirsi, la conseguenza? I cuscinetti di grasso cadono sopra i muscoli, rendendo il viso cadente e scavato. Lo yoga facciale punta a far crescere lo strato muscolare sotto il grasso, così da combattere l'invecchiamento in modo naturale.

Lo yoga facciale sostituisce le procedure estetiche?

Questo allenamento funziona davvero? Sì, a patto che venga praticato nel modo giusto, così da far sviluppare il muscolo e ripristinare una certa forma del viso. Per vedere gli effetti sarebbe bene fare gli esercizi giornalieri di 30 minuti per almeno 20 settimane consecutive, così da far aumentare la circolazione sanguigna e linfatica in modo naturale. La zona in cui i cambiamenti sono più significativi sono le guance e il motivo è molto semplice: è la parte del volto in cui i muscoli sono più grandi, dunque la loro eventuale crescita risulta più evidente. Lo yoga facciale, però, non può sostituire le procedure estetiche, dato che i miglioramenti che apporta non sono significati, semplicemente è una buona alternativa per coloro che non intendono sottoporsi a ritocchi e punturine.