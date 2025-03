video suggerito

Il face taping è virale su TikTok: come funzionano i cerotti per prevenire le rughe in modo naturale Avete mai sentito parlare del face taping? Si tratta di un trattamento beauty diventato virale sui social che, grazie all’azione di alcuni specifici cerotti, riuscirebbe a contrastare le rughe sul viso in modo naturale. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Avete mai sentito parlare di face taping? È una mania beauty che sta letteralmente spopolando sui social, dove sono moltissime le influencer che si mostrano con il viso ricoperto di nastro adesivo poco prima di andare a dormire. L'obiettivo è quello di contrastare la comparsa delle rughe in modo naturale, dunque senza utilizzare make-up o interventi estetici invasivi. Stando ai risultati documentati sia su Instagram che su TikTok, questo rimedio sembrerebbe essere molto efficace (anche se nasconde dei rischi evitabili): ecco come fare per usare i cerotti anti-age nel modo giusto.

A cosa serve il face taping

Il face taping è un trattamento beauty di origini giapponesi che si serve dei kinesio tape per prevenire e ridurre le rughe sul viso. Solitamente usati in campo medico-sportivo e fisioterapetico, i nastri adesivi da applicare sulla pelle curano i microtraumi muscolari, stimolando i recettori cutanei e garantendo una risposta muscolare riflessa. Da qualche tempo a questa parte hanno invaso anche il settore estetico, diventando super richiesti per contrastare la comparsa dei segni dell'età, delle borse e delle occhiaie. Naturalmente prima di usare i kinesio tape sarebbe bene rivolgersi a un professionista per chiedere consiglio, ma in linea di massima il trattamento riuscirebbe a favorire la circolazione sanguigna, drenare i liquidi e tonificare i tessuti.

Giulia Salemi prova il face taping

Come applicare i cerotti anti-age sul viso

Come applicare il nastro sul viso nel modo giusto per evitare spiacevoli imprevisti? Innanzitutto bisogna usarlo sulla pelle pulita e asciutta per almeno una settimana o 10 giorni, magari applicandolo poco prima di andare a dormire. A quel punto va scelta la zona da trattare, dalla fronte al contorno occhi, fino ad arrivare ai lati delle labbra o al collo. I cerotti vanno lasciati in posa per tutta la notte e poi rimossi con delicatezza, tenendo ferma la zona del taping. Al termine di questa operazione va applicata una crema idratante. Insomma, si tratta di operazioni semplicissime che possono entrare tranquillamente in una comune skin routine. In quanti proveranno?