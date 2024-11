video suggerito

Andare a dormire brutti per svegliarsi belli al mattino: come funziona l’ultima tendenza beauty La skincare routine serale – influenzata anche dai continui trend in arrivo dalla Corea, popolarissimi su TikTok – ha un nuovo volto, non necessariamente glamour. Il “Going to bed ugly to wake up pretty” è il nuovo trend per svegliarsi con una pelle morbida ed elastica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da anni ormai la skincare nottura, quella prima di andare a dormire, è diventata un rituale sempre più diffuso e sempre più curato, soprattutto nell'era di TikTok. Con il dilagare sul social cinese di una serie di tutorial riguardo la skincare coreana hanno contribuito a far proliferare tendenze che mettano al centro il benessere della pelle e l'importanza di una beauty routine quotidiana. L'ultima tendenza in fatto di cura della pelle è la Going to bed ugly to wake up pretty, letteralmente "Andare a letto bruttini e svegliarsi carini", un claim raccolto sotto gli hashtag #morningshed #overnightglowup. L'obiettivo di questo trend è esaltare la skincare serale anche in termini di tempo, per poter essere pronti al mattino quando si ha generalmente meno tempo libero.

La skincare notturna tra cerotti e maschere in silicone

Sotto l'influenza del mondo della cosmesi coreana, precursore dei trend beauty, sul TikTok spopolano segreti e trucchi per la skincare notturna. L'obiettivo delle creator è agghindarsi il più possibile: tra cuffie e tubi per i capelli mossi, eye-patch in silicone , maschere in tessuto e quelle per le labbra, più cose si riescono a mettere sul volto e più il risultato sarà soddisfacente, anche se non esteticamente appagante. Ma il fine ultimo arriva solo al mattino dopo quando il glow up sarà completo. Addirittura in molti utilizzano reggi-maschere in silicone che si fissa per per assicurarsi che la maschera al collagene durante la notte non sgusci via. Se tutto questo processo vi ha già stancate e volete andare a letto principalmente per dormire e non per fare un trattamento di bellezza, è sufficiente una routine essenziale, con poche cose: una maschera oppure dei patch al silicone da mettere a spot sul volto.

Tra le maschere più utilizzate dalle creator ci sono sicuramente quelle al collagene, da tenere in posa tutta la notte (la Corea insegna anche qui): tendenzialmente queste maschere dovrebbero essere tenute in posa per 10-30 minuti e che invece vengono lasciate tutta la notte sul volto. Il risultato? Un viso dall'aspetto luminoso e una pelle liscia e morbida. Un glow up in piena regola, anche se, è sempre bene stare attenti a come reagisce la nostra pelle nel caso in cui si decida di tenere una maschera per tutta la notte.