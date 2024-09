video suggerito

Cosmetici a base di ingredienti alimentari: l'Edible Skincare è la mania beauty da seguire L'ultima mania che spopola nel settore beauty? Quella dell'Edible Skincare, ovvero dei cosmetici a base di prodotti naturali che potrebbero tranquillamente essere mangiati.

A cura di Valeria Paglionico

Nel corso degli anni all'interno dell'universo beauty si sono viste tendenze di ogni tipo ma quella che sta spopolando da qualche tempo a questa parte è l'unica che può essere definita davvero a km 0, il motivo? Si serve di ingredienti naturali e alimentari per prendersi cura della bellezza. Si chiama Edible Skincare e consiste nell'utilizzare cosmetici che potrebbero essere tranquillamente ingeriti, visto che realizzati con prodotti che si usano comunemente in cucina: ecco tutto ciò che c'è da sapere su questa mania.

Cos'è l'Edible Skincare

Dite addio ai cosmetici a base di sostanze chimiche che potrebbero rivelarsi tossiche, ora a spopolare è l'Edible Skincare, ovvero una beauty routine a base di prodotti così naturali da essere commestibili. Si tratta di un trend che affonda le sue radici nell'antichità, quando venivano utilizzati ingredienti come miele, olio, frutta, tutti noti per donare incredibili benefici alla pelle. Ora la mania si è evoluta e non solo perché sono moltissimi i brand bio che propongono delle linee cosmetiche fatte con ingredienti alimentari, anche sui social vengono proposti sempre più spesso tutorial per realizzare maschere viso con prodotti freschi come frutta e verdura.

Gli ingredienti alimentari da usare nella beauty routine

L'avocado è famoso per le sue proprietà idratanti, le mele aiutano a ridurre le cellule morte, il limone schiarisce la pelle, il cetriolo combatte il gonfiore sotto gli occhi: questi sono solo alcuni degli alimenti che, essendo ricchi di vitamine, minerali e anti-ossidanti, riescono ad avere degli effetti benefici sulla pelle. L'olio d'oliva può essere usato come struccante, il burro di karitè come lucidalabbra, il caffé come scrub: insomma, il più delle volte i prodotti che utilizziamo comunemente in casa possono rivelarsi "salvifici" per la propria bellezza. Certo, in caso di pelli particolarmente sensibili, sarebbe bene rivolgersi a dei professionisti prima di usare prodotti sulla pelle, ma è chiaro che l'Edible Skincare sta prendendo sempre più piede. In quanti non perderanno occasione per seguire questo trend super sostenibile?