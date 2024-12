Cos’è il Face Yoga, rituale di skincare che abbraccia la spiritualità: la ruga va amata

video suggerito

Intervista a Dott.ssa Maria Paola Merlo chimica, formulatrice cosmetica, Certified Face Yoga Teacher

A cura di Giusy Dente

Quando pensiamo al rituale quotidiano della skincare pensiamo a una serie di passaggi e di prodotti da applicare per apportare idratazione, per tonificare, per rendere la pelle luminosa ed elastica. L'approccio del Face Yoga è più complesso e completo, perché vede la routine come un gesto per raggiungere la versione migliore di sé, entrando in connessione profonda con se stessi, così da trovare il benessere. Ed è un benessere che va oltre l'estetica: è un rituale di self care, un momento sacro in cui attraverso la pelle si mettono in equilibrio mente, corpo, spirito. Ne consegue un approccio alla bellezza molto più amorevole, di accettazione e cura. Fanpage.it ha approfondito il discorso con la Dr.ssa Maria Paola Merlo: chimica, formulatrice cosmetica e Certified Face Yoga Teacher.

Che cos'è il Face Yoga

La Face Yoga Teacher ha spiegato: "È una disciplina olistica con un obiettivo: l'armonia corpo-mente-spirito, proprio come lo Yoga, che rispetto a una ginnastica ha una connotazione particolarmente spirituale, di connessione. Il Face Yoga (o Yoga facciale) è la stessa identica cosa, ma improntata sul volto, sul viso. È una tecnica che ha le sue radici nel mondo orientale (Cina, India, Giappone): ritroviamo pratiche della medicina cinese soprattutto sulla parte della digitopressione. Poi ci sono diverse scuole, perché ognuno ha le sue tecniche, ma tutti ovviamente hanno in comune il principio del raggiungimento di un'armonia del corpo". La Dott.ssa Merlo, per esempio, fa parte della scuola europea influenzata dal lavoro di Catherine Urwicz e rappresentata oggi, soprattutto, da Danielle Collins. Alcune tecniche di Face Yoga si legano anche al Reiki, un'arte di guarigione che promuove rilassamento e connessione spirituale attraverso la liberazione di blocchi che consentono di connettersi con un'energia che dona una sensazione di benessere.

Come si pratica il Face Yoga

Il Face Yoga per essere efficace andrebbe praticato con costanza almeno per sei giorni alla settimana, per 5-10 minuti al giorno, assicurandosi di avere le mani e il viso puliti, procedendo con o senza crema/olio. È sufficiente utilizzare le mani nude, ma l'integrazione di face tools (per esempio il guasha) potenzia il lavoro.

Come cambia l'approccio alla bellezza

Col Face Yoga si ribalta la prospettiva, il modo di guardarsi allo specchio e di intendere la bellezza. Queste tecniche hanno cambiato molto il lavoro della Dott.ssa Merlo, che è anche una formulatrice cosmetica e nel 2016 ha fondato una propria linea di cosmesi naturale. Ha infatti spiegato: "Io sono diventata insegnante di Face Yoga parallelamente al mio lavoro di chimica cosmetica. Ci sono arrivata perché mi interessava particolarmente il trattamento delle rughe. Ho cambiato completamente la mia visione dopo questo percorso, perché mi sono accorta che anche a livello formulativo si vuole sempre contrastare una ruga. C'è sempre il concetto di anti-aging. Col Face Yoga ho cambiato completamente il mio approccio alla bellezza, perché il Face Yoga fa una cosa importantissima: cerca l'armonia per il corpo. Nel momento stesso in cui pratichi ti rendi conto che il tuo livello di coscienza della bellezza cambia completamente, perché molte delle pratiche sono anche di meditazione, ma soprattutto di sguardo interiore e capisci che in realtà la tua imperfezione è la tua autenticità. Rispetto a una ginnastica facciale che ha come obiettivo tonificare, il Face Yoga ti fa incontrare il tuo volto interiore: riesci a cogliere la sfumatura della tua bellezza autentica talmente nel profondo che la ruga non è più un problema. Tu fai tutto questo perché ami il tuo viso, vuoi invecchiare bene, non ti interessa tornare a 20 anni. Capisci che la ruga in sé non è un problema, non la vuoi cancellare: e più accogli qualsiasi imperfezione, più il tuo viso è più rilassato, più bello, più luminoso. Lo fai per il tuo bene, per invecchiare bene, perché ti rendi conto che invecchiare è un privilegio. Ora voglio creare cosmetici per invecchiare bene. E lo voglio raccontare e insegnare a più donne possibile, perché siamo abituate al concetto che se non dimostri più 20 anni hai sbagliato qualcosa. No, non è così. È assolutamente normale avere 40 anni e dimostrarne 40, averne 50 e non dimostrarne 20".

Gli esercizi del Face Yoga

Con il Face Yoga si effettuano movimenti lenti e controllati: sono esercizi facciali che allungano, rilasciano la tensione e rafforzano i muscoli. Tutte le tecniche di massaggio sono in grado di stimolare il rilascio di neurotrasmettitori legati al benessere. Parallelamente, si agisce su ciò che è visibile, perché attraverso i movimenti dello Yoga facciale, si può sciogliere la tensione che genera linee di espressione e rughe sul viso. Rilassando il viso si vanno anche a ridefinire i volumi, lavorando di levigazione e tonificazione.

Lavorare sulle linee di espressione

Posiziona le dita, dall’indice al mignolo, di entrambe le mani al centro della fronte e sfiorando delicatamente portale ai lati della fronte. Muovendo le dita dal centro ai lati della fronte, si effettuerà un lieve massaggio in quest’area che aiuterà il rilassamento e a rilasciare la tensione che può causare linee di espressione profonde. Ripetere per tre volte questo massaggio e respirare profondamente mentre si effettua l’esercizio.

Ridurre le rughe glabellari

Alternando gli indici delle mani muoviti in linea verticale e verso dall’alto dal centro delle sopracciglia passando per il centro della fronte fino all’attaccatura dei capelli. Le dita devono accarezzare, quasi sfiorare questa linea verticale eseguendo tre movimenti con ogni dito e quindi sei in totale. I benefici di questo esercizio risiedono nel rilassare il muscolo procero, prevenendo e riducendo le linee tra le sopracciglia, chiamate anche rughe glabellari.

Rilasciare la tensione del viso

Usa la base del pollice di entrambe le mani per massaggiare il viso effettuando piccoli cerchi: parti lungo la linea della mascella (dal centro verso l'esterno), poi intorno alle guance e spostati verso l’altro lungo i lati del viso fino alle tempie. Prosegui spostandoti verso l’attaccatura dei capelli e fermati quando i pollici si toccano al centro della fronte. Ripeti per due volte. I benefici di questo esercizio risiedono nella stimolazione della circolazione del viso per una pelle più luminosa e una riduzione della tensione prevenendo la formazione di linee di espressione. Il massaggio inoltre stimola la produzione di collagene ed elastina per una pelle più tonica.

Digitopressione: il terzo occhio

Premere con l’indice per 20-50 secondi il punto che si trova in mezzo alle sopracciglia chiamato anche terzo occhio. Procedi massaggiando in una direzione (in senso orario) per 20 secondi e nell'altra direzione (in senso antiorario) per altri 20 secondi. Questo punto è collegato al rilassamento, alla calma ed è ottimo anche se si soffre di mal di testa o ansia.

Massaggio al cuoio capelluto

Stimola il cuoio capelluto con la punta delle dita. Massaggia con i polpastrelli come se ti stessi facendo uno shampoo. Continua per venti secondi. I benefici di questo massaggio risiedono nel ridurre la tensione nella testa per aiutare a promuovere il rilassamento e il benessere generale. Quando c'è meno tensione in questa area c'è meno tensione nel viso.

