Le 10 piccole abitudini che se fatte al mattino potrebbero migliorare la nostra giornata La mattina è sempre un momento complicato per tutti: 10 piccole azioni quotidiane che possono aiutare a migliorare la giornata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

La mattina è un momento complicato per tutti. Ci sono, però, delle piccole abitudini o strategie per riuscire a godersi le prime ore del giorno, minimizzando gli effetti traumatici che il risveglio porta con sé. Ecco quindici trucchetti per poter essere più reattivi o quanto meno preparati ad affrontare la giornate.

Progettare la giornata

Prendetevi due minuti ogni sera a disegnare come sarà la giornata successiva, su un blocco note o sul cellulare, per avere mattine più produttive. Secondo lo scrittore Alex Soojung-Kim Pang, questa abitudine permette al nostro subconscio di pensare alle idee e ai problemi durante la notte, per evitare di sentirvi sopraffatti dalle cose da fare ogni giorno.

Cinque minuti in più a letto

Per chi convive una buona pratica potrebbe essere quella di svegliarvi cinque minuti prima per poter avere del tempo anche da dedicare al partner e rafforzare il rapporto di coppia.

La doccia dev'essere fredda

Anche se è inverno, una buona pratica per affrontare meglio il mattino è finire la propria doccia con due minuti di acqua fredda: secondo diversi studi la doccia fredda provoca la contrazione dei vasi sanguigni e il rilascio di endorfine benefiche da parte del cervello, che possono contribuire a ridurre l'infiammazione muscolare e lo stress.

Vedere la luce del sole il prima possibile

Sembra una cosa banale ma non lo è. Introdurre nella routine quotidiana una passeggiata alla luce del sole di circa 5-15 minuti può risvegliare una parte del cervello chiamata nucleo soprachiasmatico. Questo nucleo dell'ipotalamo regola il ritmo circadiano, influenzando positivamente gli ormoni, i movimenti intestinali, il sistema immunitario e la qualità del sonno. L'ideale è farlo il prima possibile appena svegli: "I livelli di serotonina vengono incrementati dalla luce, migliorando l'umore e facendo capire al cervello che è ora di essere attivi" dichiara al Guardian la neuroscienziata Nicole Vignola. Uscire presto può essere particolarmente utile se la sera prima si è bevuto qualche vino di troppo.

Allenarsi al mattino

Sempre in tema di movimento, per chi preferisce restare in casa è buona pratica fare un minuto di jumping jacks oppure 20 squat che possono tenere sotto controllo la stanchezza per il resto della giornata. Non è necessario saltare giù dal letto e fare un allenamento di un'ora, basta anche soltanto un minuto.

Il primo bicchiere della giornata non deve contenere caffeina

Il corretto funzionamento del cervello si basa sull'equilibrio degli elettroliti, che viene alterato dalla disidratazione, conferma la neuroscenziata Nicole Vignola, che consiglia di iniziare la giornata con un bicchiere d'acqua piuttosto che con un espresso. "Dopo il sonno siamo più disidratati del solito e la caffeina può ridurre ulteriormente l'idratazione". Sempre in termini di disidratazione è meglio cominciare la mattina con un decaffeinato.

Colazione con frutta o verdura

L'aggiunta di una porzione extra di frutta o verdura colorata alla colazione quotidiana migliora l'umore e la regolarità dell'intestino, secondo esperti nutrizionisti. E se dopo la colazione vi sentite subito affamati o avete cali di energia nel pomeriggio? La nutrizionista Tamara Green suggerisce di mangiare uno yogurt greco oppure della ricotta a metà mattinata.

Rilassatevi con una mini meditazione

Fin dal mattino trasformate qualsiasi momento di quiete, come asciugarvi dopo la doccia, in un momento di consapevolezza per ritrovare la calma in mezzo al caos mattutino. Dedicate qualche minuto a sentire i muscoli, le articolazioni e le sensazioni che percepite.

Vietati i telefoni prima di colazione

Per quanto sia una tentazione per molti, evitate di controllare le mail o i messaggi di lavoro prima di alzarvi e dopo aver spento la sveglia. Il telefono, con tutti i suoi input, è progettato per dare una scarica di dopamina al cervello, per questo l'esposizione iniziale aumenterà le probabilità di ricercare una fonte simile durante il giorno. Per questo è consigliabile attivare un blocco delle applicazioni almeno fino alle 9-10 del mattina.

Un massaggio facciale home made

In pochi riescono a fare una skincare routine costante, figurarsi un massaggio facciale. Tuttavia un rapido massaggio seguendo il percorso dei vasi linfatici, mentre ci si deterge e ci si idrata. Questo significa passare con le dita da sotto gli zigomi verso l'orecchio. Poi dal mento verso l'orecchio. Poi dall'orecchio verso la clavicola. Questo serve a eliminare le tensioni del viso e della mascella, oltre a favorire il rilassamento dei muscoli.