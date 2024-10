video suggerito

Qual è il gesto quotidiano che fa bene alla salute mentale e porta al successo: lo conferma la scienza Jeff Bezos, tra gli uomini più ricchi del mondo, attribuisce parte del suo successo a un rituale che segue da anni i cui benefici sono scientificamente provati.

A cura di Giusy Dente

La costanza, la perseveranza, la fiducia in se stessi, ovviamente il talento ma anche un pizzico di fortuna: potrebbe riassumersi così la formula magica del successo, quel mix che porta ad alti livelli di carriera professionale, che sono davvero per pochi. Ma a questo elenco potrebbe aggiungersi un altro elemento: uno speciale rituale mattutino. Lo segue anche l'imprenditore e ingegnere statunitense Jeff Bezos: con un patrimonio di oltre 190 miliardi di dollari è la terza persona più ricca del mondo secondo la rivista Forbes. Prima di lui solo Bernard Arnault ed Elon Musk.

Qual è il segreto del successo di Jeff Bezos

Il fondatore di Amazon nonché amministratore delegato di Blue Origin, società attiva nei voli spaziali, è uno degli uomini più ricchi del mondo. I soldi, la fama, il successo, i riconoscimenti: tutto questo è stato possibile in anni di duro lavoro. Ma l'imprenditore ha anche rivelato di fare affidamento su un piccolo "trucchetto" personale, che lo ha aiutato soprattutto sul fronte della salute mentale. Jeff Bezos, infatti, ha rivelato di attribuire parte del successo a un rituale mattutino di un'ora che consiste semplicemente nel girovagare senza meta all'aperto, in solitudine e in silenzio, in compagnia solo dei propri pensieri.

Il miliardario fa questa passeggiata ogni mattina dal 2018 e giura che questa routine ha migliorato le sue capacità decisionali e la sua produttività. Segue questo metodo anche la sua compagna Lauren Sanchez. L'imprenditore ne ha parlato la prima volta durante il suo discorso all'Economic Club, definendolo un processo che lo aiuta anche ad arrivare riposato alle riunioni più importanti, che infatti vengono fissate sempre non prima delle 10. "Mi piace fare le mie riunioni ad alto QI prima di pranzo, perché alle 17:00 non riesco più a pensare" ha aggiunto. Altro fattore determinante è il riposo notturno: "Mi servono otto ore. Penso meglio. Ho più energia. Il mio umore è migliore". La ricerca scientifica è dalla sua parte.

Jeff Bezos

Cosa dice la scienza

La routine della passeggiata mattutina è un modo per dedicare parte del proprio tempo libero a qualcosa che non sia lo schermo di un pc o di uno smartphone. Questi dispositivi stanno cannibalizzando sempre più il nostro tempo, rendendolo improduttivo, perché non è certo stando sui social che si può fare qualcosa di costruttivo per se stessi, per migliorarsi e migliorare la propria vita. Viceversa, il rituale all'aperto ha dei benefici che poggiano su basi scientifiche.

La terapista Maris Loeffler, specializzata nel trattamento di disturbi d'ansia e da stress presso lo Stanford Lifestyle Medicine Program, ha spiegato che attaccarsi allo smartphone e ai social già appena svegli, a prima mattina, può intaccare a lungo andare la salute mentale. "Se una mattina passassi un'ora a scorrere il telefono a letto gli effetti negativi sarebbero minimi – ha scritto in una recente pubblicazione – Ma se diventa un'abitudine, giorno dopo giorno, mese dopo mese, questo comportamento può avere conseguenze negative". Loeffler ha citato uno studio neuroscientifico che elenca, tra le conseguenze dell'abuso di schermi tra gli adulti, un peggioramento della capacità di apprendimento, la compromissione della memoria e una cattiva salute mentale.

Un altro studio da lei portato alla luce ha evidenziato preoccupanti collegamenti tra la visione assidua di programmi TV (per più di cinque ore al giorno) e l'aumento del rischio di demenza, morbo di Parkinson e altre malattie cerebrali. Ulteriori ricerche hanno collegato questi fenomeni al volume della materia grigia nel cervello, che nelle persone adulte sembra diminuire quando si sta davanti a uno schermo per troppo tempo, anche al di fuori del lavoro.

Alternative sane agli schermi: cosa fare piuttosto che stare al pc

Gli esperti raccomandano di non passare troppo tempo davanti allo schermo per la prima ora del giorno, per supportare il potenziamento cognitivo. Suggeriscono, piuttosto, di impegnarsi in attività più sane come la meditazione, l'esercizio fisico, preparare una buona colazione, leggere, ascoltare musica, scrivere un diario, godersi la luce del mattino all'aria aperta. "Implementare intenzionalmente una routine mattutina sana anziché trascorrere tempo davanti allo schermo, imposta un tono positivo per la giornata e supporta la salute del cervello e il miglioramento cognitivo" ha concluso Maris Loeffler.