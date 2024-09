Per alleviare lo stress bastano 20 secondi: qual è il rimedio per ritrovare il benessere mentale

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

La vita ci pone sempre di fronte sfide non poco difficili da affrontare, tanto che spesso ci ritroviamo spaesati e frustrati in momenti particolarmente stressanti. Per non lasciarsi sopraffare dall'ansia, è possibile lavorare su se stessi, provando a capire quando e perché si reagisce male a determinate situazioni. La meditazione è sicuramente un rimedio utile per fronteggiare i periodi difficili ma la cosa che in pochi sanno è che esiste un preciso esercizio da poter fare per ritrovare la calma in pochi secondi. Dite addio alle sessioni infinite di riflessione e introspezione: ecco il trucco che vi tornerà sicuramente utile per affrontare lo stress.

Cos'è il gesto "auto-compassionevole"

Eli Susman, dottorando in psicologia presso l'Università di Berkeley, in California, ha appena rivelato il rimedio semplice e rapido per affrontare lo stress in momenti difficili. Dopo aver trascorso un lungo periodo a contatto con un gruppo di monaci buddisti, si è reso conto che dei risultati simili a quelli della meditazione potevano essere raggiunti in pochi secondi attraverso un gesto "auto-compassionevole". Ha poi provato a testare scientificamente le sue scoperte, pubblicando i risultati dello studio sulla rivista Behaviour Research and Therapy: secondo lui basterebbe auto-abbracciarsi o semplicemente toccare una parte del proprio corpo per almeno 20 secondi per raggiungere un incredibile stato di benessere emotivo e per ridurre immediatamente i livelli di stress. L'unica "regola" da rispettare? Questa "micro-pratica" per essere efficace va eseguita quotidianamente, anche quando non ci si trova in un momento di ansia.

Gli effetti della pratica

"In questa società priva di contatto, possiamo offrire a noi stessi la stessa gentilezza e compassione che diamo così liberamente agli altri. È proprio a portata di mano", ha spiegato Eli Susman. Stando a quanto scoperto dai suoi studi, anche un semplice "finger-tapping" riuscirebbe ad abbassare i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, e a migliorare la salute mentale. Certo, una pratica simile non può sostituire l'intervento di uno psicoterapeuta, ma è chiaro che è una soluzione utile per cominciare ad amarsi e ad apprezzarsi davvero, rientrando in contatto col proprio corpo in momenti in cui tutto sembra andare a rotoli. Il tocco auto-compassionevole può essere praticato ovunque, basta chiudere gli occhi e concentrarsi su se stessi chiedendosi "Come posso essere amico di me stesso in questo momento?". Ripetere la pratica regolarmente aiuterà di sicuro a perdonarsi e ad accettare le proprie imperfezioni.