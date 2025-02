video suggerito

Come mantenere la calma in ogni situazione secondo gli esperti Capita a tutti di ritrovarsi in situazioni particolarmente stressanti durante la quotidianità ma cosa bisogna fare per mantenere la calma? Ecco i consigli degli esperti.

A cura di Valeria Paglionico

La vita quotidiana mette sempre a dura prova la propria pazienza, tanto che in alcuni casi non si può fare a meno di lasciarsi travolgere dal malessere di fronte situazioni particolarmente stressanti. Che ci si trovi in una situazione di emergenza o che si debba affrontare un debutto o un primo appuntamento, non importa, l'ansia può giocare brutti scherzi, accelerando il battito del cuore e provocando pensieri negativi. Come fare per mantenere la calma anche in momenti difficili? Ecco qual è il consiglio degli esperti da seguire assolutamente nella comune quotidianità.

Cos'è la resilienza del sistema nervoso

Si chiama Sarah Lorenzini ed è un'infermiera di pronto intervento da 10 anni, nonché fondatrice della Rapid Response Academy, progetto che aiuta i leader del settore medico a gestire qualsiasi emergenza. Rifacendosi alla sua esperienza personale, ha capito che è davvero difficile evitare le naturali reazioni del corpo quando ci si trova sotto pressione ma per fortuna esiste una soluzione: basta "allenarsi" alle situazioni di forte stress. Essere preparati a qualsiasi imprevisto che genera ansia è la chiave per affrontare in modo costruttivo un momento di "rottura". Questo atteggiamento viene chiamato "resilienza del sistema nervoso" e fa riferimento alla capacità di mantenere la risposta del corpo equilibrata in una situazione di stress.

Perché lo stress è "necessario"

Per sviluppare questa reazione in modo naturale bisogna esercitarsi, lavorando sulla respirazione, seguendo una dieta sana e dormendo a sufficienza durante la notte. È fondamentale, inoltre, tenere costantemente sotto controllo la variabilità della frequenza cardiaca: più alta è la HRV (la variazione del battito cardiaco a riposo), più il sistema nervoso sarà capace di affrontare meglio le sfide quotidiane. Sarebbe bene, inoltre, annotare quali sono i fattori di stress quotidiani che destabilizzano: quando si è consapevole delle proprie reazioni, i livelli di panico sono decisamente inferiori rispetto a quando l'ansia arriva in modo inaspettato. L'obiettivo non è quello di rilassarsi ma quello di dare vita a "una pratica di autoregolamentazione", così da fermarsi e riflettere prima di reagire. Naturalmente è impossibile evitare ogni forma di pressione ma è importante sapere che anche affrontare lo stress fa bene: aiuta a tenere il sistema nervoso pronto a rispondere prontamente in caso di emergenza.