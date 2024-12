Ansia “da Natale”: come combattere lo stress e ritrovare la serenità durante le feste

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Natale 2024 si avvicina e, se da un lato tutti coloro che amano le feste vivono questo periodo con estremo entusiasmo, dall’altro ci sono coloro che ne vedono solo i lati “negativi”. Studi scientifici hanno dimostrato che comprare regali è stressante quanto un esame o un colloquio ma, al di là dello shopping folle legato alla tradizione natalizia, in quest’ultima parte dell’anno aumentano anche le malattie stagionali, i problemi finanziari e i drammi familiari che si consumano proprio durante i banchetti. In casi come questi, è inevitabile provare non poca ansia quando si avvicinano le festività. Come fare in situazioni simili a riscoprire il lato divertente ed emozionante del Natale?

Cosa provoca lo stress natalizio

Intervistata dalla Cnn, la dottoressa Leana Wen, medico d'urgenza e professore associato presso la George Washington University, ha spiegato per quale motivo molte persone soffrono di “ansia natalizia”, sentendosi stanche e stressate ancor prima che comincino le feste. In molti casi si tratta di stress “logistico”, ovvero legato all’organizzazione familiare, dalle giornate lavorative con i figli in pausa scolastica alle cene e ai pranzi in compagnia. A volte, invece, lo stress è relazionale, cioè provocato dal disagio che si prova nel rivedere alcuni familiari con cui si sono avuti degli screzi. A rendere il tutto ancora più preoccupante sono le spese legate a regali e banchetti, che non fanno altro che aumentare la sensazione di pressione.

Come combattere l'ansia da Natale

La dottoressa Wen ha spiegato che lo stress è una normale risposta fisiologica del corpo di fronte una situazione che avverte come “pericolosa” ma diventa preoccupante quando si prolunga nel tempo. Per combatterlo e ritrovare la serenità durante le feste di Natale sarebbe bene usare una serie di trick, degli esempi? Ritagliarsi dei momenti tutti per sé per passeggiare all’aria aperta, praticare esercizio fisico, organizzare delle reunion con gli amici più cari o, ancora, per darsi al volontariato. Così facendo, si riducono naturalmente i livelli di ansia, spingendo il corpo ad aumentare la produzione di endorfine. In generale, sarebbe bene pianificare ogni singolo dettaglio delle vacanze natalizia, così da non avere tempo per rimanere da soli a riflettere sulle sensazioni negative legate a questo periodo.