video suggerito

Che significa la parola finlandese Oleilu: racchiude il segreto per avere una vita felice Oleilu: questa parola finlandese racchiude un concetto prezioso, di cui fare tesoro per raggiungere la felicità. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sembra che 24 ore non bastino mai in una giornata. Il lavoro, le varie incombenze, le scadenze, gli imprevisti: a volte è impossibile stare dietro a tutto. E nella fretta di rispettare i vari impegni rischiamo di tralasciare la cosa più importante: noi stessi. Troppo spesso ci mettiamo all'ultimo posto della classifica e lasciamo che la frustrazione, il nervosismo, lo stress prendano il sopravvento. Neppure ci accorgiamo di quanto questo, lentamente, giorno dopo giorno, questo comportamento danneggi il nostro equilibrio. Invece la salute mentale non è negoziabile e andrebbe tutelata di più. Ci hanno insegnato a mostrarci sempre forti, ci hanno detto di essere sempre vincenti: ma a quale costo? Mai un cedimento, mai una fragilità, mai un attimo di pausa per prendere fiato e rimettere in ordine le priorità. In questo dovremmo imparare dai finlanesi, che hanno addirittura una parola specifica per indicare questo approccio costruttivo e questa filosofia di vita lenta.

Che significa oleilu

I finlandesi riescono a concentrare, in una sola parola, interi concetti che invece nella nostra lingua richiedono molte più parole per essere spiegati e resi comprensibili. Sisu: è lo spazio dei sentimenti. Fluxing: è la capacità di adattarsi all'incertezza della vita senza farsene condizionare. C'è poi la meno conosciuta oleilu. Il termine si può tradurre come: "rilassarsi e semplicemente essere, lasciar andare, far scorrere". È qualcosa che dovremmo forse recuperare, nel nostro modo di intendere la vita, soprattutto nella società occidentale.

A differenza dei Paesi del Nord, la nostra cultura è molto più orientata alla corsa continua: ci sono obiettivi sempre nuovi da raggiungere a tutti i costi, si fa i conti con la tossicità del confronto, con l'ideale di perfezione. Questo inasprisce il rapporto con noi stessi, ci rende negativi: diventa impossibile guardare alla bellezza della vita, alle possibilità che ci offre, ai doni che ci mette di fronte. Questo perché si è del tutto presi dal farsi vedere, la concentrazione va tutta sulle apparenze, su ciò che gli altri vogliono o si aspettano da noi. Dobbiamo sfoggiare vite senza difetti, noi dobbiamo essere senza difetti: ed è uno sforzo che richiede davvero molte energie costanti, senza un attimo di riposo.

Invece tutti abbiamo bisogno di spegnere il cervello e svuotarlo di questi pensieri, allontanando tutto lo stress accumulato, la negatività, le ansie, le preoccupazioni. Tutto ciò che serve, a volte, a resettare tutto e sistemare la mente, per riscoprire la gentilezza verso se stessi, quell'amor proprio che porta a fermarsi, a rilassarsi, a lasciarsi andare e far scorrere le cose senza volerle per forza controllare. Non abbiamo potere su tutto e questo va accettato: prendersi una pausa è consentito ed è anzi un grande gesto di amore, perché ci permette di riscoprire noi stessi e ricominciare a guardare il mondo con incanto e stupore. Tanto i problemi sono sempre lì ad aspettarci, li troveremo lì al nostro ritorno: ma almeno, avremo la lucidità, l'energia e lo slancio giusto per affrontarli.