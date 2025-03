video suggerito

Che significa Ayurnamat e perché ci può migliorare la vita liberandoci da inutile stress Ayurnamat è un termine inuit che non ha un'equivalente in italiano. Racchiude un significato profondo, legato a un approccio alla vita positivo e consapevole.

A cura di Giusy Dente

Nei momenti di difficoltà diventiamo prigionieri dell'ansia, che ci assale quando non sappiamo come uscire da una situazione, come affrontarla, come comportarci. Ci sentiamo piccoli e incapaci, abbiamo paura di non farcela, di non essere all'altezza e mantenere la calma diventa una missione impossibile. Le emozioni, quando sono di questa portata, sanno come prendere il sopravvento ed è facile perdere la lucidità, la razionalità necessaria per ritrovare il centro e l'equilibrio, per ricalibrare le cose e dare a tutto la giusta importanza. Le sfide, nella vita, non mancano mai e siamo chiamati ad affrontarle con consapevolezza e convinzione, senza farci sopraffare. Non per tutti è un compito gestibile allo stesso modo: ma può essere d'aiuto quello che nella lingua inuit viene sintetizzato con la parola Ayurnamat.

Ayurnamat: come essere felici

Ayurnamat è un termine inuit (gruppo linguistico eschimese). La parola non ha un'equivalente nella nostra lingua. In italiano, può essere reso col concetto: "smetti di preoccuparti di tutto ciò che non puoi cambiare". Significa saper accogliere le sfide della vita senza farsi sopraffare dall'ansia, senza mai perdere la leggerezza e possibilmente mantenendo sempre il controllo della situazione, ma non in modo ossessivo. Il problema è proprio che a volte si dà un peso eccessivo proprio a ciò che, invece, importanza non dovrebbe avere. Vorremmo essere perfettamente padroni di tutto: delle nostre vite, di chi ci sta intorno, delle nostre emozioni.

Ma non è così: esistono variabili, cambiamenti, cose che sfuggono alla nostra comprensione. Alcune cose semplicemente, seguono il flusso e non possono incidere sul nostro equilibrio, facendoci vacillare nelle nostre certezze. La filosofia racchiusa nella parola Ayurnamat è un approccio alla vita fatto di consapevolezza in primis: comprendere e accettare che non tutto può essere da noi controllato e modificato. Essere pragmatici, insomma, senza dare peso a cose, persone, situazioni che non possono essere evitate o cambiate.

Oggi tutti noi, un po' per via dei ritmi frenetici delle nostre vite un po' per la costante esposizione dovuta ai social, siamo schiavi del confronto e della velocità: si corre continuamente, ci si sofferma scarsamente sul proprio benessere mentale, si dedica poco tempo a se stessi, sembra che le vite degli altri siano sempre migliori. Questo genera sofferenza ed è un circolo vizioso, perché più si cade in questi pensieri più diventa difficile uscirne. Si tratta di overthinking, quel troppo rimuginare sulle cose che ci allontana dal presente, dal "qui e ora", che dunque scappa via lontano per non tornare più. Invece il tempo presente andrebbe maggiormente goduto con tutte le cose belle che ha da offrire, senza lasciare che il brutto (che pure esiste) diventi però totalizzante.

Gli inuit, abituati alle distese di ghiaccio, alle tempeste di neve, al buio perenne hanno sviluppato un approccio alla vita sereno in cui ha molto valore il rapporto col tempo presente e l'ambiente circostante. Si è molto più calati nel contesto naturale e per questo per loro è diventato facile abbandonarsi al flusso delle cose, a tutto ciò che sfugge al controllo umano e che semplicemente va, come l'acqua di un fiume. Allo stesso modo, hanno imparato a non farsi toccare troppo da ansia, frustrazione, preoccupazione, invidia. Vivono felici apprezzando la vita giorno dopo giorno, riuscendo a coglierne le bellezze e mantenendo la calma di fronte alle sfide, ai drammi, ai dolori. È chiaramente un atteggiamento positivo, in cui si riesce a fare tesoro davvero di ogni esperienza, sia di quelle in cui si è attori protagonisti con le proprie azioni, sia di quelle che fanno parte di processi più ampi e misteriosi. Il fatto di non possederne piena conoscenza, non toglie la loro fiducia nel mondo.