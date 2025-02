video suggerito

Shingata ga nai, perché tutti abbiamo bisogno della filosofia giapponese del saper lasciare andare Avete mai sentito parlare di Shikata ga nai? È la filosofia giapponese del saper lasciare andare e tutti ne avremmo bisogno nella nostra vita. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

Quante volte nella quotidianità ci ritroviamo a non poterne più di certe situazioni e di certe persone? Sebbene non sempre sia semplice reagire e cambiare in modo drastico la propria vita, è importante provare a fare qualcosa per uscire da uno stato di stallo che non fa altro che rendere infelici. A "venire in soccorso" a tutti coloro che si trovano ad affrontare una condizione simile è una particolare filosofia giapponese. Si chiama "Shikata ga nai" ed è l'arte del saper lasciare andare: ecco per quale motivo tutti ne avremmo bisogno per dire addio a inutili ansie.

Cosa significa Shikata ga nai

Non è una novità che la cultura orientale sia spirituale e mistica ma la cosa che in pochi sanno è che dovremmo ispirarci a una filosofia ben precisa per migliorare la nostra vita. Shikata ga nai è il termine giapponese da prendere in esame: letteralmente significa "Non c'è nulla da fare" ed è un riferimento alla capacità di saper accettare qualsiasi tipo di cambiamento, considerato una normale evoluzione della vita. Che si tratti di una situazione sentimentale, di un progetto lavorativo o di un evento drammatico, bisogna semplicemente imparare a lasciare andare. Nessuna lotta, nessun grattacapo, nessuno stress: per essere saggi e affrontare ogni rivoluzione con serenità bisogna prendere consapevolezza del fatto che non si può avere il controllo su tutto. Questo non significa arrendersi, essere passivi o poco ambizioni, anzi, è un atteggiamento che rende liberi (oltre che ancora più forti).

Addio a sensi di colpa e overthinking

La filosofia dello Shikata ga nai permette di dire addio all'overthinking, ai pensieri negativi, ai sensi di colpa e ai comportamenti auto-sabotanti: piuttosto che concentrarsi sul non detto e sul non fatto, aiuta a concentrarsi su di sé e sul momento presente, l'obiettivo? Far sì che il cambiamento non venga considerato una "perdita" ma l'arrivo di una nuova gioia. Insomma, l'arte giapponese dello Shikata ga nai è un inno alla leggerezza e alla pazienza, un invito a rimanere lucidi e concreti di fronte ogni tipo di difficoltà, evitando malessere, ansia e stress che troppe volte ci "imponiamo" in situazioni che non possiamo controllare o modificare. Solo mantenendo un atteggiamento positivo si potrà davvero accogliere la felicità.