Cos’è il fluxing e perché può essere la svolta nelle nostre vite per trovare la felicità

A cura di Giusy Dente

Sembra che abbiamo tutti molto da imparare, dai finlandesi. Questa popolazione è nota per il suo approccio molto sereno alla vita, che vivono in maniera lenta, senza farsi sopraffare dagli eventi, senza farsi dominare dalle ansie, dalle preoccupazioni, dalla frenesia lavorativa. Sanno come rilassarsi, sanno come godersi il tempo libero, sanno come prendersi cura di loro, giorno dopo giorno. Non a caso, la Finlandia l'anno scorso si è piazzata al primo posto nella classifica dei Paesi più felici del mondo, addirittura per il settimo anno consecutivo. Il loro segreto si racchiude in una parola: fluxing.

Il segreto della felicità della Finlandia

C'è un motivo, se la Finlandia è stata eletta il Paese più felice al mondo per la settima volta di fila. Sul podio ancora in Nord Europa con Danimarca e Islanda; l'Italia al 41esimo posto. Qui le persone hanno imparato a calibrare imperturbabilità ed emotività: riescono ad avere un grande controllo sulle proprie emozioni, negative e positive, però entrandoci in contatto profondamente e riuscendo a far sì che la parte negativa non prenda mai il sopravvento su quella positiva. Questa abilità è chiamata fluxing: è la capacità di sapersi adattare all’incertezza della vita senza mettere mai in secondo piano il personale benessere.

I finlandesi hanno compreso a fondo quanto la vita sia fatta di equilibri fragili, quanto sia difficile far funzionare tutto. Danno tanta attenzione allo stile di vita: tanto tempo a contatto con la natura, momenti da dedicare a hobby e passioni, alimentazione sana e genuina. Ma a differenza di quelle società che vogliono tutti perennemente performanti e vincenti, qui si preferisce tutelare la salute mentale e attraverso questa arrivare alla felicità, ben consapevoli dei propri limiti. Fiducia nel prossimo, nessuna vergogna nel chiedere aiuto: è questo il loro segreto.

Da un lato si affidano al concetto di sisu: è la parola che rappresenta la determinazione e la forza interiore del popolo scandinavo, la loro attitudine a portare sempre a termine tutto ciò che cominciano, senza arrendersi mai. Sono persone resilienti, orientate al raggiungimento degli obiettivi. Ma non in modo ossessivo. È qui che entra in gioco il concetto di fluxing: questo termine indica la fiducia verso se stessi e verso il mondo, che permette ogni tanto anche di rilassarsi, di delegare, di lasciare che le cose vadano come devono andare per poterle poi sistemare in seguito, mentre nel frattempo ci si gode la vita.

È così che i finlandesi riescono a essere felici, singolarmente e come popolo. La loro visione del mondo li tiene perennemente connessi umanamente gli uni agli altri, accentuando il senso di comunità: nessuno verrà mai lasciato solo e abbandonato ai propri problemi. E mentre ciascuno è intimamente impegnato nella ricerca della felicità, può aiutare il prossimo a raggiungere lo stesso obiettivo. Nessuna sfiducia verso il genere umano, nessun pessimismo cosmico né velenose invidie, ma la consapevolezza che ci sarà sempre qualcuno pronto a dare una mano nel momento del bisogno, in nome della felicità.