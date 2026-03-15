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La Finlandia offre un viaggio gratuito in riva al lago quest’estate: come candidarsi entro il 29 marzo

La Finlandia dà la possibilità di vincere un viaggio di una settimana, con tutte le spese pagate, nella regione dei laghi finlandesi, la più grande d’Europa.
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A cura di Giusy Dente
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Regione dei laghi finlandesi
Regione dei laghi finlandesi

La Finlandia è il Paese più felice del mondo, titolo che negli ultimo otto anni nessun Paese è riuscito a strapparle. Merito dello stile di vita incentrato unicamente sul benessere del persone: qui si vive in modo lento, immersi nella natura, all'insegna della gioia, senza lasciare che il lavoro e i ritmi frenetici prendano il sopravvento, fagocitando le cose davvero importanti in primis il tempo per sé stessi, per coltivare passioni e affetti. Per far conoscere anche al di fuori dei propri confini questa filosofia, la Finlandia ha pensato a un'iniziativa rivolta a tutti gli interessati, in giro per il mondo.

L'idea è di VisitFinland, che ha annunciato la possibilità di vincere un viaggio di una settimana, con tutte le spese pagate, nella regione dei laghi finlandesi, nella zona sud-orientale del Paese. È un luogo idilliaco e sarebbe il modo perfetto per vivere qualche giorno in totale tranquillità, nel totale silenzio della natura circostante, lontano dal caos della città, dalle luci, dai rumori: insomma, in perfetto finnish style.

La regione dei laghi finlandesi è la più grande d'Europa, un paradiso naturale vero e proprio perfetto per chi ama innanzitutto stare al fresco, ma anche godersi lunghe passeggiate tra paesaggi incantevoli da cartolina. Qui la natura regna sovrana: laghi, foreste, centinaia di isolotti, ma anche saune e i tradizionali mökki (cottage in legno). Insomma è perfetto per escursioni e per staccare completamente la spina con tutto il resto, rilassandosi senza pensare a nulla e concedendosi del buon cibo locale.

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Lago a forma di cuore in Finlandia
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La Finlandia sembra che custodisca il segreto della felicità, l'elisir di lunga vita e vuole condividerlo con qualcuno desideroso di lanciarsi in un'avventura in uno dei suoi luoghi più iconici. Non a caso, l'iniziativa si chiama "Sfida di 7 giorni": 7 giorni per imparare a rilassarsi e a trascorrere una breve vacanza come un vero finlandese doc. Sono incluse una serie di attività ed esperienze (ciclismo, paddleboarding, kayak, rafting) e si tratta di un viaggio on the road: i partecipanti utilizzeranno un'auto a noleggio per spostarsi tra le varie destinazioni.

Per partecipare viene chiesto di pubblicare un breve video su Instagram o TikTok spiegando cosa significherebbe avere la possibilità di fare questa vacanza gratis a Lakeland. C'è anche da compilare un modulo di candidatura, che scade alle 23:59 EEST del 29 marzo. I viaggi si svolgeranno nel giugno 2026, probabilmente con arrivo a Helsinki l'11 giugno 2026 e ripartenza verso il Paese di provenienza il 18 giugno 2026, ma le date potrebbero cambiare. Una settimana è sufficiente per tornare a casa con un bagaglio ricchissimo di esperienze e magari qualche consapevolezza in più sull'importanza di rallentare i ritmi, ogni tanto.

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