La Finlandia offre un viaggio gratuito in riva al lago quest’estate: come candidarsi entro il 29 marzo

Regione dei laghi finlandesi

La Finlandia è il Paese più felice del mondo, titolo che negli ultimo otto anni nessun Paese è riuscito a strapparle. Merito dello stile di vita incentrato unicamente sul benessere del persone: qui si vive in modo lento, immersi nella natura, all'insegna della gioia, senza lasciare che il lavoro e i ritmi frenetici prendano il sopravvento, fagocitando le cose davvero importanti in primis il tempo per sé stessi, per coltivare passioni e affetti. Per far conoscere anche al di fuori dei propri confini questa filosofia, la Finlandia ha pensato a un'iniziativa rivolta a tutti gli interessati, in giro per il mondo.

L'idea è di VisitFinland, che ha annunciato la possibilità di vincere un viaggio di una settimana, con tutte le spese pagate, nella regione dei laghi finlandesi, nella zona sud-orientale del Paese. È un luogo idilliaco e sarebbe il modo perfetto per vivere qualche giorno in totale tranquillità, nel totale silenzio della natura circostante, lontano dal caos della città, dalle luci, dai rumori: insomma, in perfetto finnish style.

La regione dei laghi finlandesi è la più grande d'Europa, un paradiso naturale vero e proprio perfetto per chi ama innanzitutto stare al fresco, ma anche godersi lunghe passeggiate tra paesaggi incantevoli da cartolina. Qui la natura regna sovrana: laghi, foreste, centinaia di isolotti, ma anche saune e i tradizionali mökki (cottage in legno). Insomma è perfetto per escursioni e per staccare completamente la spina con tutto il resto, rilassandosi senza pensare a nulla e concedendosi del buon cibo locale.

Lago a forma di cuore in Finlandia

La Finlandia sembra che custodisca il segreto della felicità, l'elisir di lunga vita e vuole condividerlo con qualcuno desideroso di lanciarsi in un'avventura in uno dei suoi luoghi più iconici. Non a caso, l'iniziativa si chiama "Sfida di 7 giorni": 7 giorni per imparare a rilassarsi e a trascorrere una breve vacanza come un vero finlandese doc. Sono incluse una serie di attività ed esperienze (ciclismo, paddleboarding, kayak, rafting) e si tratta di un viaggio on the road: i partecipanti utilizzeranno un'auto a noleggio per spostarsi tra le varie destinazioni.

Per partecipare viene chiesto di pubblicare un breve video su Instagram o TikTok spiegando cosa significherebbe avere la possibilità di fare questa vacanza gratis a Lakeland. C'è anche da compilare un modulo di candidatura, che scade alle 23:59 EEST del 29 marzo. I viaggi si svolgeranno nel giugno 2026, probabilmente con arrivo a Helsinki l'11 giugno 2026 e ripartenza verso il Paese di provenienza il 18 giugno 2026, ma le date potrebbero cambiare. Una settimana è sufficiente per tornare a casa con un bagaglio ricchissimo di esperienze e magari qualche consapevolezza in più sull'importanza di rallentare i ritmi, ogni tanto.