Qual è il Paese più felice del mondo per il 2025: l'Italia sale in classifica ma è lontana dal podio La classifica del Paesi più felici del mondo è ancora dominata dal Paesi nordici: hanno una qualità della vita con cui gli altri Paesi faticano a confrontarsi.

A cura di Giusy Dente

Non è un caso che proprio oggi sia stato pubblicato il World Happiness Report 2025. Il 20 marzo, infatti, è la Giornata internazionale della felicità, istituita per ribadire quanto sia importante nella vita di ognuno di noi questo valore. L'analisi, giunta alla 13esima edizione, è una partnership di Gallup, Oxford Wellbeing Research Centre, UN Sustainable Development Solutions Network e un comitato editoriale. Il rapporto analizza oltre 140 Paesi in base alle valutazioni medie dei partecipanti al sondaggio espresse su diversi aspetti, a cui viene attribuito un punteggio. Quest'anno ci si è concentrati molto sul concetto di "condivisione": per esempio alle persone è stato chiesto se hanno fatto volontariato o beneficenza, se hanno aiutato uno sconosciuto. C'è un intero capitolo dedicato alla famiglia, per capire quanto i legami familiari influiscano sulla felicità di ogni singolo. Il sesto capitolo è dedicato alle cosiddette "morti per disperazione": i decessi sono diminuiti, ma sono ancora elevati in Stati Uniti e Corea. Nel 2019, la Slovenia ha registrato il livello più alto, con oltre 50 decessi ogni 100.000 abitanti. È emersa una preoccupante solitudine tra i giovani, che si sentono privi di supporto: hanno sfiducia nella benevolenza altrui e sperimentano un senso di abbandono dalla società. Un dato positivo è che le persone sono molto più gentili di quanto pensiamo.

Quali sono i Paesi più felici del mondo

Il Paese più felice del mondo è saldo in prima posizione da ben otto anni consecutivi: infatti c'è di nuovo la Finlandia in cima alla classifica del World Happiness Report. Ilana Ron-Levey, amministratore delegato di Gallup ha commentato:

I Paesi nordici come la Finlandia continuano a beneficiare di sistemi di assistenza sanitaria, educativa e sociale universalmente disponibili e di alta qualità. Anche la disuguaglianza del benessere è bassa.

È questo, dunque, il loro segreto: non a caso dopo la Finlandia seguono in classifica Danimarca, Islanda e Svezia, nello stesso ordine del 2024. E la Norvegia è di nuovo al n. 7. Due paesi latinoamericani sono entrati per la prima volta nella top 10: sono Costa Rica al numero 6 e Messico al decimo. I Paesi Bassi (n. 5), Israele (n. 8) e Lussemburgo (n. 9) completano la top 10.

Il quadro negli Stati Uniti non è affatto roseo: sono usciti per la prima volta dalla top 20 lo scorso anno e quest'anno si sono fermati al 24esimo posto. Secondo Ron-Levey:

Il declino negli Stati Uniti nel 2024 è stato almeno in parte attribuibile al fatto che gli americani di età inferiore ai 30 anni si sentono peggio riguardo alla propria vita. I giovani di oggi riferiscono di sentirsi meno supportati da amici e familiari, meno liberi di fare scelte di vita e meno ottimisti riguardo al loro tenore di vita.

Male anche il Regno Unito, che ha riportato la sua valutazione media della vita più bassa dal 2017. Il Canada, che ha visto un calo della felicità nell'ultimo decennio, è rimasto nella top 20 in 18esima posizione. Chiude ancora una volta la classifica l'Afghanistan (147esimo, preceduto da Sierra Leone, Libano, Malawi e Zimbabwe. Ma l'Italia? Anche quest'anno è lontana dal podio, ma se nel precedente rapporto si era fermata al 41esimo posto, quest'anno è risalita di una posizione, stabilizzandosi al numero 40.

Quali sono i 50 Paesi più felici del mondo: classifica 2025

Finlandia Danimarca Islanda Svezia Paesi Bassi Costa Rica Norvegia Israele Lussemburgo Messico Australia Nuova Zelanda Svizzera Belgio Irlanda Lituania Austria Canada Slovenia Repubblica Ceca Emirati Arabi Germania Regno Unito Stati Uniti Belize Polonia Taiwan Uruguay Kosovo Kuwait Serbia Arabia Saudita Francia Singapore Romania Brasile El Salvador Spagna Estonia Italy Panama Argentina Kazakistan Guatelama Cile Vietnam Nicaragua Malta Tailandia Slovacchia