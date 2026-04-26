Dove si vive meglio nel 2026, la classifica di Numbeo: Paesi Bassi al primo posto, Italia fuori dalle prime dieci

La classifica del 2026 di Numbeo premia i paesi del nord Europa per la qualità della vita e i servizi efficienti. L’Italia è solo 40esima, penalizzata dal divario tra costo della vita e stipendi.

Il canale Singel, Amsterdam

Sono molti gli indici stilati ogni anno che analizzano i paesi più felici e le città più vivibili. Tra questi, alcuni fanno un lavoro più approfondito partendo direttamente dalla fonte, ovvero le persone che ci abitano e che vivono la quotidianità di un paese ogni giorno. Numbeo, il più grande database online al mondo che permette di confrontare la qualità della vita tra diverse città e paesi, ha aggiornato i dati ad aprile 2026. Attraverso milioni di informazioni fornite da chi vive direttamente nei luoghi analizzati, la piattaforma ha stilato una classifica sulla qualità della vita, considerando parametri come costo della vita, inquinamento e funzionalità del sistema sanitario. Sul podio ci sono i Paesi Bassi, seguiti da Danimarca e Lussemburgo. L’Italia si ferma invece al quarantesimo posto, penalizzata soprattutto da un costo della vita elevato rispetto agli stipendi.

Come funziona la classifica di Numbeo

Alla base della classifica di Numbeo ci sono otto indicatori principali che permettono di restituire una fotografia ben dettagliata della qualità della vita di un paese. Tra questi rientrano il potere d’acquisto, il costo della vita, la sicurezza, il sistema sanitario, il tempo di percorrenza nel traffico, l’inquinamento, il clima e il rapporto tra prezzi degli immobili e redditi. La particolarità del metodo risiede nella natura dei dati, che non provengono da istituzioni o report governativi ma dalle persone stesse. Questo consente di cogliere la dimensione concreta dell’esperienza quotidiana, anche se in parte rende la classifica sensibile alla percezione soggettiva. Il risultato è una classifica che privilegia i contesti in cui esiste un equilibrio tra benessere economico, servizi efficienti e qualità ambientale; è sempre ricercata una coerenza che permetta ai cittadini di avere controllo sulla propria vita.

I paesi dove si vive meglio nel 2026: al primo posto i Paesi Bassi

In cima alla classifica si confermano i Paesi Bassi, che ottengono punteggi elevati grazie a un forte equilibrio tra lavoro e vita privata, servizi pubblici efficienti e un alto livello di sicurezza. Subito dopo si posiziona la Danimarca, da anni tra i paesi più vivibili al mondo oltre che tra i più felici che, con un sistema di welfare solido e una qualità ambientale elevata, conferma che il sistema nordico è tra i più eccellenti al mondo. Non è un caso, infatti, che tra le prime 10 posizioni si contino altri tre paesi nordici: Finlandia, Islanda e Norvegia. Al terzo posto il Lussemburgo, che combina stipendi alti e servizi pubblici di qualità. Sorprende invece la presenza dell’Oman, che si distingue per sicurezza e costo della vita relativamente contenuto, mentre chiude la top five la Svizzera, penalizzata solo in parte dai prezzi molto elevati ma sostenuta da stipendi tra i più alti al mondo e da un sistema sanitario tra i migliori.

Le prime 10 posizioni:

Paesi Bassi Danimarca Lussemburgo Omen Svizzera Finlandia Austria Germania Islanda Norvegia

Perché l’Italia resta indietro

In questo panorama, l’Italia si colloca al quarantesimo posto, una posizione che riflette criticità ormai note. Il principale limite riguarda il divario tra costo della vita e salari, che riduce il potere d’acquisto e influisce enormemente sulla percezione del benessere quotidiano. A questo si aggiungono inoltre problemi legati alla lentezza burocratica, al traffico nelle grandi città e a differenze territoriali marcate nei servizi pubblici. Nonostante un buon posizionamento per il clima e per la famosa qualità del cibo, questi elementi non bastano a compensare le difficoltà economiche e infrastrutturali. Il risultato è un quadro in cui la qualità della vita resta poco allineata e meno competitiva rispetto ai paesi ai vertici della classifica, che offrono un modello nettamente più funzionante.