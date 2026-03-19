La Finlandia è il Paese più felice del mondo per il nono anno consecutivo, 38esima l’Italia

Aurora boreale in Finlandia

Sembra impossibile strappare alla Finlandia il titolo di Paese più felice del mondo. Lo ha conquistato nuovamente ed è il nono anno consecutivo. La classifica è stata stilata dal Wellbeing Research Centre dell'Università di Oxford: fa parte del Rapporto annuale sulla felicità globale.

Perché la Finlandia è il Paese più felice del mondo 2026

Gli intervistati di 147 Paesi del mondo hanno valutato la propria vita dando punteggi su una scala da 1 a 10 a diversi fattori: il PIL pro capite, l'aspettativa di vita, la generosità, la percezione di libertà, la corruzione. I finlandesi hanno riportato un punteggio medio di 7,764 per valutare la loro soddisfazione (quello dell'Italia è 6,574). Il merito va alla solida assistenza sanitaria, all'efficiente sistema scolastico, alla forte attenzione prestata al benessere psicologico delle persone: qui la gentilezza, la lentezza, gli affetti sono valori veri, coltivati giorno dopo giorno. E si trascorre molto tempo a contatto con la natura, per liberarsi dalla tossicità del lavoro, senza farsi chiudere nella spirale dei ritmi frenetici del lavoro. Il segreto della felicità in Finlandia sta in un approccio alla vita improntato al cosiddetto fluxing: fiducia nel prossimo, nessuna vergogna nel chiedere aiuto. Altra parola chiave è sisu: la tenacia, la forza interiore da applicare nella quotidianità.

Per il 2026 seguono sul podio Islanda e Danimarca, quindi sembra proprio che sia tutta l'area nord europea a garantire una qualità di vita piuttosto alta. Quarto posto per il Costa Rica: il miglior piazzamento di sempre per un Paese latinoamericano, l'unico capace di infilarsi tra quelli nordici. Difatti subito dopo ci sono, uno dopo l'altro, Svezia e Norvegia rispettivamente al quinto e al sesto posto. Completano la top 10: i Paesi Bassi al settimo posto, Israele all'ottavo posto (unico Paese del Medio Oriente presente nella top 20), infine il Lussemburgo e la Svizzera fanalino di coda. Assenti tra i primi dieci i Paesi anglofoni (Stati Uniti, Nuova Zelanda, Irlanda, Australia, Canada o Regno Unito).

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L'Italia è 38esima. A influire in modo negativo sono soprattutto le guerre, le instabilità politiche, i conflitti geopolitici. Non a caso, l'Afghanistan, si è posizionato ultimo, 147esimo (con un punteggio di appena 1,446).

Helsinki

Siamo in piena crisi della felicità giovanile

Dal 2024 c'è un aspetto che viene preso molto sul serio, perché è emerso come problematico e molto attuale: la crisi della felicità giovanile. Nella precedente edizione dell'indagine, era emerso un dato preoccupante: un drastico calo di soddisfazione tra gli intervistati under 25. "Si tratta di un calo impressionante – ha affermato stavolta Helliwell, professore emerito di economia all'Università della British Columbia e fondatore del World Happiness Report – Una delle cause, soprattutto negli Stati Uniti, è l'entità e la natura dell'utilizzo dei social media. Con Internet, l'eccesso è dannoso". Decisivi, sarebbero quindi il numero eccessivo di ore che si passano online, tra social e videogiochi: un tempo sottratto a forme di interazione e comunicazione più sane e costruttive, quelle dal vivo, ma anche ad attività all'aria aperta, hobby.

In questa fascia d'età c'è una continua comparansia, un'ossessione distruttiva per le apparenti vite perfette altrui sfoggiate sui social. A tal proposito, lo studio PISA (Programma per la valutazione internazionale degli studenti) condotto su ragazzi di 15 anni in 47 Paesi, dimostra che chi usa i social per più di sette ore al giorno ha un benessere inferiore rispetto a chi li utilizza per un'ora. L'era digitale e l'Intelligenza Artificiale non stanno cambiando solo il mondo tecnologico, ma agiscono a livello più profondo: sociale, emotivo. Non va demonizzato l'avanzamento, il progresso, ma va gestito con consapevolezza e senza perdere di vista la centralità di altri aspetti, che non andrebbero sostituiti.

La classifica dei 10 Paesi più felici del mondo nel 2026