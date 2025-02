Cos’è il sisu e perché tutti ne avremmo bisogno nelle nostre vite

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Avete mai sentito parlare di sisu? Se non siete entrati in contatto con la cultura nordica, probabilmente no. Si tratta di una particolare filosofia nata in Finlandia, un concetto ancora più profondo di resilienza che spinge a vivere la quotidianità con maggiore perseveranza e determinazione. Non è una semplice ricerca della felicità nelle piccole cose ma una sorta di spinta che ci aiuta ad affrontare con forza ogni tipo di battaglia. Ecco come può essere definito con più precisione il concetto di sisu e per quale motivo ne abbiamo bisogno per riscoprirci e per superare le avversità con un atteggiamento positivo.

Come nasce il concetto di sisu

La parola sisu è finlandese, letteralmente significa "interno" e viene associata alla regione del nostro corpo in cui hanno origine i sentimenti forti. Fu però durante la Guerra d’inverno del 1939-40 contro l’Unione Sovietica che divenne sinonimo di resilienza e perseveranza: usata per animare i combattenti, li spingeva ad avere tenacia e a lottare per il loro onore. Oggi i finlandesi ritengono che il sisu sia presente in ognuno di noi, che sia la forza vitale su cui fare leva nei momenti di avversità ma per riuscirci bisogna riscoprirne la potenza e applicarla alla quotidianità.

Come "allenare" il sisu

Così come ogni parte del nostro essere e del nostro corpo, anche il sisu va allenato, in che modo? Con degli esercizi "emotivi". Bisogna, ad esempio, rispettare le decisioni che si prendono, uscire dalla comfort zone, vivere il disagio come un'esperienza per apprendere, non lasciarsi sopraffare dagli imprevisti. Insomma, le difficoltà non devono essere un ostacolo ma un modo per superare i propri limiti. Attenzione però, l'obiettivo non è raggiungere la felicità, quando piuttosto trovare il coraggio di non arrendersi di fronte gli ostacoli. Il sisu è quella parte di noi che si anima quando crediamo di non avere più nulla, quando, pur non avendo la forza di andare avanti, riusciamo comunque a farlo. Migliorare la propria vita non significa aspettare all'infinito la felicità, migliorare la propria vita significa amarsi, perdersi nella libertà e nella speranza.