Adottare un’isola privata per un anno: come partecipare all’iniziativa lanciata in Svezia

Sognate di concedervi un periodo di totale relax su un’isola deserta? Dovete partecipare a questa iniziativa lanciata in Svezia, dove è possibile “adottare” per un anno delle isole incontaminate.
Chi non sogna di concedersi un momento di totale relax su un'isola deserta, lontana dalla frenesia cittadina e da qualsiasi forma di stress? Sono in moltissimi coloro che associato il concetto di "lusso" al riposo, al silenzio, all'aria fresca e al contatto diretto con la natura, cosa che è possibile ottenere davvero solo in un luogo incontaminato e disabitato. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non servono necessariamente migliaia di euro per concedersi una pausa simile: ecco cosa bisogna fare per partecipare all'iniziativa lanciata in Svezia, dove possono essere "adottate" per un anno delle isole private.

Le isole svedesi da "adottare"

Si chiama Your Swedish Island, letteralmente "La tua isola svedese", ed è l'iniziativa lanciata da Visit Sweden in collaborazione con il National Property Board che invita i viaggiatori a candidarsi per diventare custodi di un'isola. La Svezia vanta un totale di 267.570 piccole isole incontaminate ma solo 5 sono state selezionate per essere "adottate. La loro particolarità? Sebbene appartate e solitarie, sono vicinissime alle comunità locali, dove sono disponibili tutte le attività essenziali, dai supermercati alla posta, fino ad arrivare ai locali in cui fare festa. "La Svezia ha più isole di qualsiasi altro paese al mondo e vorremmo invitare le persone a godersi quella che potrebbe essere la forma più autentica di lusso: la pace e la tranquillità della natura sulla propria isola", ha spiegato Susanne Andersson , CEO di Visit Sweden.

Cosa fare per andare a vivere su un'isola privata svedese

Per partecipare all'iniziativa bisogna caricare un video sulla piattaforma Visit Sweden, in cui si spiega per quale motivo si merita il diritto di vivere su una delle isole selezionate per un anno. Le candidature saranno accettate fino al 17 aprile 2026, quando un'apposita giuria sarò chiamata a eleggere gli idonei in base alla creatività e alla motivazione personale. I vincitori avranno il diritto di utilizzare per un anno una delle cinque isole e riceveranno un diploma che certificherà il loro ruolo di custode ufficiale. Il viaggio in Svezia per loro sarà completamente pagato ma dovranno firmare un contratto per definire le responsabilità fondamentali della gestione.

