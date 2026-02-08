Puoi vivere 3 mesi gratis su un’isola incontaminata, ad una condizione davvero particolare

L’isola di Skomer, Galles

Negli ultimi anni sempre più isole, soprattutto in Europa ma non solo, stanno lanciando programmi di ripopolamento o iniziative per attirare nuovi residenti e visitatori in territori spesso poco popolati o in declino demografico. Ci sono esempi che offrono incentivi economici, contributi per l’acquisto di case o borse di studio per chi sceglie di trasferirsi. Ma il nuovo progetto legato all’isola di Skomer, situata al largo della costa sud-occidentale del Galles, ha un fascino tutto particolare e decisamente "dolce": non si tratta di un semplice incentivo economico, ma di un invito unico a vivere per qualche mese immersi nella natura incontaminata e dedicarsi alla conservazione di una delle specie di uccelli più iconiche e vulnerabili del Regno Unito, le pulcinelle di mare.

Due pulcinelle di mare sull’Isola di Skomer

Come funziona l'iniziativa

L’iniziativa, promossa dal Wildlife Trust of South and West Wales, cerca dei volontari disposti a trascorrere circa tre mesi sull’isola di Skomer partecipando attivamente al conteggio e al monitoraggio delle colonie di pulcinelle di mare, oltre a supportare altre attività di conservazione della fauna locale. I candidati selezionati non devono pagare nulla per questa esperienza: viene assicurato infatti alloggio gratuito, il rimborso delle spese di viaggio da e per l’isola e una borsa spese tra i 230 e 460 euro. I volontari lavorano a stretto contatto con il team del WTSWW partecipando alle attività di conteggio degli uccelli prima del tramonto (quando tendenzialmente tutte le pulcinelle sono rientrate sull'isola) e contribuendo alla raccolta dati che aiutano a comprendere e proteggere meglio le popolazioni di questi volatili, inseriti recentemente nella lista IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) come specie che rischia l’estinzione.

Le scogliere dell’Isola di Skomer

La bellezza incontaminata dell’isola di Skomer

Skomer è una piccola isola naturale protetta di circa 2,92 chilometri quadrati situata poco distante dalle coste del Pembrokeshire, nel Galles. È un vero santuario per la fauna selvatica: oltre alle pulcinelle di mare, l’isola ospita moltissimi altri uccelli marini, tra cui il Manx shearwater, e popolazioni di razorbill e guillemot. Oltre a queste specie, qui si studiano poi foche grigie, rettili o arvicole, e si possono ammirare oltre 350000 coppie di berte e migliaia tra urie e gazze marine. Conosciuta per le sue scogliere a picco sul mare, i tipici prati costieri e sentieri mozzafiato, l’isola di Skomer è priva di residenti permanenti, ma accoglie ogni anno migliaia di visitatori, soprattutto nei mesi più caldi. Non ci sono negozi o servizi proprio sull’isola, e chi vi soggiorna deve essere pronto a convivere con un ambiente selvaggio e incontaminato. Questo scenario offre ai volontari un’immersione totale nella natura, lontano dal ritmo frenetico delle città, ma anche la responsabilità di contribuire concretamente alla tutela di una specie a rischio.