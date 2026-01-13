Stipendi da oltre 30mila euro a chi vuole lavorare su questa isola che ha solo 3 abitanti

Siete stanchi della vita da città frenetica e stressante? Dite addio al traffico, alle attese infinite in metropolitana, ai continui impegni lavorativi e alle passeggiate tra la folla: esiste una remota isola nel Regno Unito che offre lavoro a tutti coloro che vogliono trasferirsi lì. La particolarità del luogo? Conta più animali che residenti: sulla sua superficie, infatti, vivono 200 foche grigie, 300 pecore e solo 3 abitanti permanenti. Ecco come fare per accettare la proposta e qual è lo stipendio che si andrebbe a guadagnare.

Dove si trova l'isola con solo 3 residenti

Si chiama Bardsey, o Ynys Enlli in gallese, ed è un'isola situata nella Baia di Cardigan, nel Galles del Nord, a 3 km di distanza dalla penisola di Llyn. La sua particolarità? Sembra essere rimasta "indietro nel tempo": conta solo 3 residenti permanenti (che diventano 12 durante la stagione estiva per motivi lavorativi) e non è dotata di elettricità, di wi-fi o di segnale telefonico. Qui non ci sono automobili e bagni al coperto ma, in compenso, esiste una incredibile fauna fatta di foche grigie, uccelli marini, delfini e pecore. Sull'isola ci sono solo 15 proprietà immobiliari e, al di là di quelle appartenenti ai pochissimi abitanti, vengono tutte utilizzate come alloggi per le vacanze o per i lavoratori stagionali. In estate, infatti, sono moltissimi i turisti che organizzano gite di un giorno per ammirare i suoi meravigliosi panorami e la sua natura davvero incontaminata.

Le posizioni lavorative aperte a Bardsey

Tutti coloro che vogliono dire addio allo stile di vita frenetico tipico delle metropoli e delle grandi città saranno lieti di sapere che sull'isola di Bardsey sono state aperte 3 posizioni lavorative. L'offerta professionale più ambita è quella di responsabile di progetto, il cui obiettivo è realizzare programmi di sensibilizzazione e coinvolgimento sull'isola e sulla terraferma. Il candidato dovrà lavorare part-time da casa (ma è richiesta residenza sull'isola) e avrà uno stipendio annuo di 26.437 sterline, ovvero oltre 30.000 euro. Gli altri lavori proposti sono assistente addetto ai visitatori e agricoltore (questa offerta è rivolta a coppie e famiglie). Il debutto professionale in tutti i casi è previsto per marzo e, oltre alla retribuzione, coloro che verranno scelti avranno a disposizione anche un alloggio condiviso gratuito, un viaggio sulla terraferma al mese, uno spazio condiviso per coltivare cibo e una connessione Internet. In quanti sono disposti a cambiare tanto drasticamente vita?