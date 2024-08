Come attenuare le tensioni quando si litiga: secondo uno studio bastano 5 secondi di pausa

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Cinque secondi possono fare la differenza, una manciata appena: il tempo di un respiro profondo. Secondo uno studio pubblicato il 7 agosto sulla rivista Nature, condotto dai ricercatori dell'Università di St. Andrews in Scozia, basterebbe una pausa di 5 secondi quando si litiga col partner, per disinnescare la situazione e allentare la tensione, prima che accada l'irreparabile.

Cosa ha rivelato lo studio

Lo studio ha coinvolto 81 coppie. Ai partecipanti è stato chiesto di compiere azioni a loro scelta, purché facessero irritare l'altro, creando sentimenti di conflitto, magari mettendo la musica a tutto volume o mangiando rumorosamente. Ai fini dell'esperimento, la persona che riceveva l'onda d'urto era costretta ad attendere 5, 10 o 15 secondi prima di "rispondere", il tutto in presenza di telecamere e con l'aiuto di un sistema capace di decodificare i movimenti muscolari del viso traducendoli in emozioni.

"Volevamo vedere se potevamo ridurre le emozioni negative e quindi l'aggressività semplicemente costringendo le persone a prendersi una breve pausa" ha spiegato alla CNN la ricercatrice Annah McCurry, dottoranda presso la facoltà di psicologia e neuroscienze dell'università, che ha guidato lo studio.

Il team ha scoperto e dimostrato che fare una pausa di soli 5 secondi quando si litiga, ha lo stesso effetto di pause di 10 o 15 secondi, nel ridurre le emozioni negative e i comportamenti aggressivi tra le coppie. "Pensavamo che cinque secondi sarebbero stati troppo pochi – ha aggiunto – Non è stato così. I 5, i 10 e i 15 secondi hanno avuto lo stesso effetto". In questa manciata di secondi i partner tendono ad adeguare i rispettivi livelli di aggressività, attenuando le emozioni negative.

La psicologa Audrey Tang ha espresso perplessità sui risultati dello studio, perché la maggior parte dei partecipanti erano studenti che non vivevano insieme. "Potrebbe essere molto, molto diverso per una coppia che convive o è sposata da otto anni – ha chiarito alla CNN – Le dinamiche cambiano, i modi di discutere sono diversi, le tecniche e le strategie che le persone usano non sono le stesse".

McCurry ha specificato che lo studio riguarda solo i conflitti di coppia quotidiani e banali, non le situazioni di violenza domestica o abuso. In questi casi non gravi, 5 secondi appena possono consentire di guardare il tutto con meno impulsività, con più distacco: si fa un passo indietro e ci si ricorda che è l'amore il sentimento prevalente verso l'altro, non l'odio né la rabbia. Sicuramente essere coppie tendenzialmente in sintonia aiuta di più, rispetto a quelle che vivono rapporti quotidiani conflittuali e tesi, con poca comunicazione. In quel caso, potrebbe servire qualche secondo in più. Ma vale la pena provare!