Face Taping, cos’è la mania beauty che spopola sui social (ma che sarebbe bene non imitare) Si chiama Face Taping ed è il beauty hack che sta spopolando sui social. Consiste nell’applicare del nastro adesivo sul viso per contrastare la comparsa delle rughe, peccato solo che potrebbe mettere a rischio la salute della pelle se non viene fatto da professionisti.

A cura di Valeria Paglionico

La mania più gettonata sui social da qualche tempo a questa parte? Quella di postare tutorial e beauty hacks nella speranza di diventare virali. Alcuni utenti si limitano a dare dei consigli capaci di semplificare la vita quotidiana, altri provano a far nascere vere e proprie mode, peccato che non sempre i trucchetti proposti si rivelino affidabili al 100%. È il caso, ad esempio, del lubrificante usato al posto del primer viso, che usato regolarmente potrebbe rovinare la pelle. Di recente è emerso un altro metodo "fai da te" che sarebbe meglio non imitare. Si chiama Face Taping e, nonostante il successo social, potrebbe mettere a rischio la salute: ecco per quale motivo.

Cos'è il Face Taping

Il Face Taping è un rimedio estetico non invasivo che permette di distendere i muscoli facciali rallentando gli effetti dell'invecchiamento della pelle in modo naturale. In cosa consiste? Nell'applicazione di nastro adesivo su alcune zone di viso e collo. Grazie a questo taping, che solitamente viene utilizzato a scopo riabilitativo e curativo in fisioterapia, si evita di contrarre i muscoli del volto (cosa che accade normalmente con le espressioni e con lo stress). L'obiettivo è agire sul drenaggio, così da attenuare gonfiori, borse e occhiaie. L'unico piccolo inconveniente? Con il fai da te non sempre si ottengono i risultati desiderati.

Perché il Face Taping è pericoloso

Se non fatto da mani esperte, infatti, il Face Taping rischia di creare lesioni alla pelle e di rilasciare sostanze sintetiche nei punti sbagliati. Ogni viso ha le sue esigenze e i cerottini colorati vanno applicati secondo regole ben precise, dunque sarebbe bene non sostituirsi ai professionisti dopo aver semplicemente guardato dei tutorial sui social. In ogni caso, il Face Taping non promette nulla di miracoloso: con l'avanzare dell'età bisogna imparare ad accettare i segni del tempo, anche se è possibile contrastare la comparsa delle rughe con dei prodotti cosmetici mirati capaci di proteggere la barriera epidermica.