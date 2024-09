video suggerito

I vassoi per i controlli in aeroporto diventano opere d'arte: la mania che spopola su TikTok Si chiama Airport tray aesthetic ed è il nuovo trend che spopola su TikTok, in cosa consiste? Nel trasformare in opere d'arte i contenitori che si usano per i controlli in aeroporto, così da dare vita a delle foto a prova di like.

A cura di Valeria Paglionico

Con l’arrivo di settembre si dà formalmente il via a un nuovo anno, dicendo addio alle ferie per lanciarsi ancora una volta a capofitto nel lavoro. Il ricordo dei viaggi fatti durante le ferie è però ancora vivido e non sorprende che siano moltissimi coloro che hanno cominciato a pianificare la prossima partenza subito dopo essere rientrati. È proprio a loro che sembra essere dedicata la nuova mania che spopola su TikTok: si chiama Airport tray aesthetic e consiste nel trasformare i tanto temuti controlli in aeroporto in qualcosa di così glamour da dover essere immortalato in uno scatto a prova di like. Ecco com’è nato questo trend e per quale motivo piace tanto.

Cos'è il trend Airport tray aesthetic

Avete presente il momento in cui per superare i controlli in aeroporto si inseriscono tutti gli oggetti personali nei vassoi che passano sotto il metal detector? Forse non avreste mai immaginato che quei contenitori sarebbero diventati virali sui social. Per seguire il trend Airport tray aesthetic che spopola su TikTok basta scegliere accuratamente gli oggetti da riporre nel contenitore di plastica, stando bene attenti a disporre tutto secondo un’estetica “Instagrammabile”. Passaporto, scarpe, gioielli, macchine fotografiche, occhiali da sole: si deve mettere in atto un vero e proprio lavoro di styling, così da trasformare i contenitori in vere e proprie opere d'arte.

Perché il trend "da aeroporto" scatena polemiche

L’obiettivo del trend "da aeroporto"? Dare vita a una sorta di fit-check 2.0 capace di rivelare il proprio stile e le proprie passioni semplicemente con una foto. Con pochi oggetti, infatti, si riuscirebbero a dare moltissimi indizi sulla propria identità, dall’amore per i viaggi al senso del gusto. In molti, però, hanno criticato non poco la mania e non solo perché rallenterebbe i controlli aeroportuali. La Airport tray aesthetic non sarebbe altro che l'ennesima trovata social per ostentare un certo stile di vita fatto di lusso e grandi ambizioni. Che si viaggi per davvero o che si riproduca a casa "l'effetto aeroporto", non è importante, l'unica cosa che conta è registrare un boom di like sul proprio profilo. Il mondo dell'arte concettuale sentiva davvero il bisogno di questa mania?