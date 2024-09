video suggerito

Milano Fashion Week 2024, quali sono gli eventi e le sfilate aperti al pubblico Sfilate, ma non solo: nella programmazione della Milano Fashion Week ci sono anche tanti altri eventi, molti di questi aperti al pubblico.

A cura di Giusy Dente

Fendi Primavera/Estate 2024 durante la Milano Fashion Week 2023

Il 17 settembre è la data che segna ufficialmente l'apertura della Milano Fashion Week, che animerà la città di sfilate ed eventi di ogni tipo fino al 23 settembre. Purtroppo, molti degli appuntamenti si svolgono a porte chiuse: sono solo per addetti ai lavori, si accede esclusivamente su invito. È questo il caso soprattutto degli show delle Maison in calendario, che portano in passerella le collezioni per la Primavera/Estate 2025. Queste sfilate si possono comunque seguire in streaming, una modalità che ha preso molto piede soprattutto durante la pandemia. Ma c'è molto altro da fare in città e sono molti gli appuntamenti aperti al pubblico.

Le sfilate aperte al pubblico

Il 18 settembre in piazza Tomasi di Lampedusa sfilerà il giovane stilista Marco Rambaldi, in uno show aperto al pubblico. Sfilata aperta a tutti anche quella che si svolgerà venerdì 20 settembre alle 19:30, all’interno del Mercato Centrale. L'evento è una collaborazione tra il mercato-boutique e Angelo Cruciani, direttore del brand Yezael e ideatore dell’iniziativa. Lo show rientra nel suo progetto Milano Underground, che punta a dare visibilità e sostegno ai giovani talenti emergenti del settore fashion, agli stilisti del futuro.

Sfileranno quindi sia le creazioni del brand Yezael che quelle di designer di moda indipendenti: un momento di condivisione, in cui lasciarsi affascinare dalla bellezza di linguaggi tutti diversi tra loro. Per catapultarsi all'interno del clima festoso e glamour di queste giornate così intense e frenetiche, è stato allestita una postazione davanti al Fashion Hub di Palazzo Giureconsulti: qui verranno trasmesse in diretta streaming su un Led Cube realizzato appositamente per l’occasione, sia le presentazioni che le sfilate chiuse.

Le mostre durante la Milano Fashion Week

Sono diverse le iniziative principali all'interno della Settimana della Moda milanese. A disposizione del pubblico più creativo, c'è l'iniziativa L'arte Dello Scrivere Interpreta La Moda. Crittogramma, un modo per celebrare i 100 anni dell’invenzione della Meisterstück, iconica e famosa stilografica ideata da Montblanc. Per l’occasione, il regista Wes Anderson ha progettato una struttura posizionata in Piazza San Babila: i passanti e chiunque vorrà, potrà avere a disposizione una serie di strumenti per realizzare la propria opera d'arte e dare libero sfogo alla propria creatività. A supporto del pubblico ci saranno gli studenti di NABA, mentre toccherà poi all'artista grafico Luca Barcellona comporre un’opera originale che metterà insieme le creazioni di tutti i partecipanti.

A Single Moment

Ci sarà poi a ingresso gratuito la mostra Vogue 60. Sixty Years of Vogue Italia – Sessant’anni di Futuro. L'esposizione mira a celebrare i 60 anni della famosa rivista che ha rivoluzionato il mondo della moda. Porte aperte dal 19 al 21 settembre a Palazzo Citterio in via Brera 12. Rientra nella programmazione della Milano Fashion Week anche A Single Moment, mostra della fotografa bolognese Anna Caterina Masotti in programma dal 18 settembre al 2 ottobre. Il percorso unisce la poetica della fotografia e l'estetica della moda, con immagini stampate su chiffon ed impreziosite con fili di lurex per esempio.

Aldo Fallai per Giorgio Armani

Per finire, tra le mostre durante la Milano Fashion Week ci saranno anche L’Arte è di Moda! dal 17 settembre al 12 ottobre 2024 presso la Galleria Consadori e la retrospettiva dedicata alla collaborazione tra Giorgio Armani e il fotografo Aldo Fallai presso l'Armani Silos.