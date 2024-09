video suggerito

Milano Fashion Week 2024, il calendario delle sfilate e gli eventi dal 17 al 23 settembre Martedì 17 settembre si apre ufficialmente la Milano Fashion Week dedicata alla donna tra conferme e novità: ecco il calendario di eventi e sfilate fino a lunedì 23 settembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Prada, Milano Fashion Week 2023

Settembre è il mese della Milano Fashion Week, la settimana milanese dedicata alla moda che anima la città di eventi. L'evento si svolgerà da martedì 17 a domenica 23 settembre e coinvolgerà le Maison nella presentazione delle loro nuove collezioni donna per la Primavera/Estate 2025. L'appuntamento segue quello di giugno, quando invece in passerella hanno sfilato le collezioni maschili. Ora sono in programma un totale di 173 appuntamenti: 57 sfilate fisiche e 8 digitali, 69 presentazioni, 6 presentazioni su appuntamento e 33 eventi.

Le sfilate in calendario alla Milano Fashion Week: date e orari

La Settimana della Moda si aprirà ufficialmente martedì 17 settembre con l’inaugurazione del Fashion Hub presso Palazzo Giureconsulti. Seguiranno una serie di sfilate, ma non solo. In programma anche l'evento CNMI Sustainable Fashion Awards 2024 al Teatro alla Scala, realizzato in collaborazione con l’Ethical Fashion Initiative delle Nazioni Unite. Tra gli altri eventi collaterali anche la 24esima edizione dei Chi è Chi Awards a Palazzo Marino, con il tema Rewriting the Rules of Fashion. A questi si aggiungono la decima edizione di Milano Moda Graduate, che si terrà nella Sala Cariatidi di Palazzo Reale e la seconda edizione del Premio Maestri d’Eccellenzapresso Palazzo della Regione. La settimana si chiuderà lunedì 23 settembre con una serie di show digitali (tra cui Chiara Boni La Petite Robe, Francesco Murano, Husky). Ecco il calendario completo delle sfilate in programma alla Milano Fashion Week:

Martedì 17 settembre

15.00 – FENDI, VIA MONCUCCO 35

16.30 – MARNI, VIALE UMBRIA, 42

18.00 – ALBERTA FERRETTI, VIA SAN VITTORE 21

19:00 – ICEBERG, VIA PALERMO 10

Mercoledì 18 settembre

9:30 – ANTONIO MARRAS, VIA MECENATE 84

11:30 – BOSS, VIA SENATO 10

12:30 – MARCO RAMBALDI, PIAZZA TOMASI DI LAMPEDUSA

14:00 – JIL SANDER, VIA PERIN DEL VAGA 2

15:00 – DANIELA GREGIS, VIA VILLA MIRABELLO 6

16:00 – DEL COREVIA GAETANO NEGRI 6

17:00 – ONITSUKA TIGER, VIA BESANA 12

18:00 – N°21, VIA ARCHIMEDE 26

19:00 – ROBERTO CAVALLI, PIAZZA DEGLI AFFARI 6

20:00 – ETRO, PIAZZA LINA BO BARDI 1

Giovedì 19 settembre

9:30 – MAX MARA, VIA PIRANESI 14

10:30 – GENNY, VIA FANTOLI 16/3

11:30 – PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI, VIA CENA 2

14:00 – PRADA, VIA G. LORENZINI 14

15:00 – FEDERICO CINA, VIA PIETRASANTA 14

16:00 – TOKYO JAMES, VIA RUTILIA 10/9

17:00 – MM6 MAISON MARGIELA, VIA PALERMO 10

18:00 – MOSCHINO, VIA VENTURA 14

19:00 – GCDS, PIAZZA DEGLI AFFARI 6

20:00 – EMPORIO ARMANI, VIA BERGOGNONE 59

21:00 – EMPORIO ARMANI, VIA BERGOGNONE 59

Venerdì 20 settembre

9:30 – TOD'S, VIA ENRICO COSENZ 11

10:30 – PHAN DANG HOANG, PIAZZA DEL DUOMO 12

11:30 – SPORTMAX, VIA BRERA 28

12:30 – CALCATERRA, VIA MASSIMO D'AZEGLIO 3

14:00 – VIVETTA, VIA SAN VITTORE 21

15:00 – GUCCI, VIALE ALEMAGNA 6

16:00 – MISSONI, VIA VIGEVANO 18

18:00 – ELISABETTA FRANCHI, VIA ARCHIMEDE 26

Sabato 21 settembre

9:30 – FERRARI, PIAZZA VETRA 7

10:30 – ERMANNO SCERVINO, PIAZZA LINA BO BARDI 1

11:30 – FERRAGAMO, VIA B. COLLEONI GAT 11

12:30 – LUISA SPAGNOLI, VIA TURATI 34

13:30 – BALLY, VIA DEI CHIOSTRI 2

14:30 – DOLCE&GABBANA, VIALE PIAVE 24

16:00 – DIESEL, VIA RUBATTINO 56

17:00 – THE ATTICO, VIALE MOLISE 62

18:00 – LAURA BIAGIOTTI, VIA RIVOLI 6

19:00 – ANIYE RECORDS, VIA CALABIANA 6

21:00 – PHILIPP PLEIN, VIA MANIN 21

Domenica 22 settembre

11:00 – ANDREĀDAMO, PIAZZA DEL DUOMO, 12

12:00 – HUI, VIA SAN VITTORE, 21

14:00 – AVAVAV, VIA GALLURA, 8

16:00 – RAVE REVIEW, VIA LOVANIO, 6

17:00 – CHICCOMAO, PIAZZA DEL DUOMO, 12

20:00 – CNMI SUSTAINABLE FASHION AWARDS 2024

Come partecipare agli eventi

Solo chi è in possesso di un invito può accedere alle sfilate fisiche, quindi ospiti e addetti ai lavori. In alcuni casi, la location stessa della sfilata viene rivelata unicamente sull'invito. È questo il caso delle sfilate Luisa Beccaria, Sunnei, Versace, Bottega Veneta e Francesca Liberatore. Tutti gli altri, hanno comunque la possibilità di seguire gli show in modalità virtuale, perché le sfilate vengono trasmesse sui canali social, una modalità che ha molto preso piede con la pandemia. Sono invece aperti al pubblico eventi come mostre e iniziative culturali.

Le novità della Fashion Week: assente Giorgio Armani

Ci sono nomi nuovi nel calendario sfilate: Susan Fang supported by Dolce&Gabbana, Federico Cina supportato dal Camera Moda Fashion Trust, Chiccomao e Phan Dang Hoang. Ritornano a sfilare anche The Attico e Laura Biagiotti. Sul fronte degli show digitali, invece, questa edizione segna il debutto di Defaïence by Nicola Bacchilega, Francesco Murano (beneficiario del Camera Moda Fashion Trust Grant 2024) Jacob Cohën, Rè Shuǐ, ViaPiave33. Grande assente di questa edizione, la sfilata di Giorgio Armani, che ha scelto New York per mostrare la sua collezione Primavera/Estate 2025. Con l'occasione, verrà celebrata anche l'inaugurazione di un nuovo building in Madison Avenue.