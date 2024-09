video suggerito

Da Naomi Campbell a Valentina Ferragni: tutti i look delle star alla Milano Fashion Week Sono giunti ospiti da tutto il mondo per la seconda giornata di sfilate. Immancabile Naomi Campbell; presenti anche Marina Abramovic, Veronica Ferraro, Cecilia Rodriguez. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Naomi Campbell sulla passerella di Del Core

La seconda giornata di sfilate alla Milano Fashion Week è stata densa di appuntamenti. Da mattina a sera, le Maison hanno portato in passerella le collezioni Primavera/Estate 2025. Ha aperto la giornata Antonio Marras seguito da Boss, poi è stata la volta di Marco Rambaldi, Jil Sander, N°21, Roberto Cavalli. Fausto Puglisi ha dedicato la sfilata allo stilista recentemente scomparso. Chiusura della giornata, infine, affidata a Etro. Erano presenti tantissimi ospiti da tutto il mondo per gli show in calendario; l'evento proseguirà fino a lunedì 23 settembre.

Naomi in passerella e nel front row

Non c'è Settimana della Moda senza Naomi Campbell. La modella, icona del settore e super top model di fama mondiale, è sempre presente agli eventi più glamour e rilevanti del settore. È arrivata in Italia anche per la Settimana della Moda milanese, dove ha sia sfilato che presenziato come ospite, nel front row. Sulla passerella di Del Core ha incantato i presenti con un abito candido dai pannelli trasparenti sulla gonna e dettaglio cut out. In serata invece si è goduta lo show di Roberto Cavalli, una sfilata-tributo al grande stilista scomparso qualche mese fa.

Naomi Campbell sulla passerella di Del Core

Il Direttore creativo della Maison ha presentato una collezione dall'ispirazione molto intima e personale (il mare siciliano e i paesaggi messinesi), ma ha voluto inserire anche capi d'archivio degli anni d'oro della Maison. Naomi Campbell, che la mattina in passerella aveva la chioma extra long, da Roberto Cavalli ha stupito con un caschetto corto. ha indossato un abito di velluto con maxi occhiali da sole scuri. Non poteva mancare un tocco animalier nel look, con delle scarpe pitonate.

Naomi Campbell da Roberto Cavalli

Il mondo della musica e dello sport alle sfilate

BigMama, Myss Keta e Victoria De Angelis da Roberto Cavalli, Achille Lauro da BOSS, Gaia da Del Core, Rose Villain da Antonio Marras (in compagnia del marito), Ariete e Francesca Michielin da Marco Rambaldi: c'erano diversi esponenti del panorama musicale alle sfilate, nella giornata di mercoledì 18 settembre. BigMama ha anche sfilato sulla passerella di Marco Rambaldi, cimentandosi come modella per un giorno. E non è stata la sola.

BigMama e Myss Keta da Roberto Cavalli

Come lei anche diversi sportivi: Matteo Berrettini, Loris Karius, Nicolò Martinenghi da Boss, Veronica Yoko Plebani da Marco Rambaldi. Se l'anno scorso alla Milano Fashion Week i Maneskin erano tutti insieme, stavolta la bassista ha preso parte da sola all'evento. Come Damiano David, pronto al debutto come solista, anche Victoria De Angelis sta portando avanti dei progetti musicali senza la band. Dopo il look romantico e scintillante sfoggiato sul red carpet di Venezia, allo show ha puntato sul total black gtra pelle, lacci e trasparenze.

Victoria De Angelis da Roberto Cavalli

Valentina Ferragni col maxi abito

Mentre Chiara Ferragni sta disertando anche questa Settimana della Moda, sua sorella Valentina Ferragni ha preso parte già a diversi show in calendario. Da Roberto Cavalli ha sfoggiato un maxi abito stampato, con ampia scollatura a V abbinato a una preziosa borsa del brand da 20 mila euro: è un modello in pelle di coccodrillo con manico impreziosito da tigri color oro e cristalli. Presente anche Veronica Ferraro (sia da Alberta Ferretti che Roberto Cavalli), influencer amica delle sorelle Ferragni, che pochi giorni fa è convolata a nozze.

Valentina Ferragni da Roberto Cavalli

Giulia Salemi mostra il pancione

Per Giulia Salemi questa è una Fashion Week davvero speciale. L'influencer, infatti, è in attesa del primo figlio. Per la sfilata di N°21 ha puntato proprio su un look con pancione in evidenza. Ha indossato un completo coordinato, un due pezzi composto da giacca e minigonna, a cui ha aggiunto un crop top bianco e un paio di semplici décolleté nere. Allo stesso show c'era anche Cecilia Rodriguez.

Giulia Salemi da N°21

Marina Abramovic alle sfilate

La grande performer è stata ospite dello show di Fendi, quello che ha aperto ufficialmente la Settimana della Moda milanese celebrando i suoi 100 anni di storia. Nella seconda giornata, invece, Marina Abramovic ha preso parte alla sfilata di Jil Sander di rosso vestita, con un'ampia pelliccia e maxi occhiali da sole.

Marina Abramovic da Jil Sander