Addio pelle e corsetti: i Maneskin alle sfilate di Milano con i romantici look pastello I Maneskin sono stati tra gli ospiti della sfilata di Gucci che si è tenuta nella terza giornata della Milano Fashion Week. Niente borchie e abiti di pelle, hanno cambiato radicalmente stile sfoggiando dei romantici completi pastello.

A cura di Valeria Paglionico

Nella terza giornata della Milano Fashion Week è andata in scena una delle sfilate più attese, quella di Gucci, che in passerella ha lanciato la collezione Autunno/Inverno 2023-24. A disegnarla non è stato il nuovo direttore creativo Sabato De Sarno (che non ha ancora debuttato dopo aver preso il posto di Alessandro Michele, ma l'ufficio stile della Maison, che ha lasciato spazio a capi e accessori in pieno stile anni 2000, dagli abiti nudi alle gonne longuette, fino ad arrivare alle maxi pellicce. Il front-row dello show è stato letteralmente invaso dalle star, da Asap Rocky "in solitaria" con degli originali pantaloni a campana a Chiara Ferragni con le mutande a vista. Non potevano mancare i Maneskin, che da sempre condividono con il brand un rapporto speciale: quale migliore occasione di questa per rivelare il loro nuovo stile?

Il nuovo stile dei Maneskin

I Maneskin sono diventati famosi non solo grazie al loro talento ma anche grazie al loro stile audace e genderless, ormai diventato di tendenza. Da due anni a questa parte sul palco hanno quasi sempre osato con corsetti, tutine nude, pantaloni di pelle, borchie e accessori capaci di mixare rock e bondage, dai cuissardes stringati alle collane con i sex toys come pendenti. Ora, però, sembrano aver cambiato drasticamente registro. Alla sfilata di Gucci Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono apparsi in una nuova versione romantica e chic. Niente più abiti dark o total leather, questa volta hanno preferito degli adorabili completi pastello coordinati.

I Maneskin in Gucci

Damiano in doppiopetto, Victoria con lo slip dress nude

Il cantante Damiano David ha sfoggiato un completo over a stampa principe di Galles, un modello oversize con la giacca doppiopetto portata con sotto una canotta bianca che ha rivelato i tatuaggi sul petto. Victoria De Angelis ha optato per un mini slip dress color nude, un modello dai dettagli in pizzo sulla scollatura che ha abbinato a una pelliccia in tinta e a un paio di cuissardes con i laccetti. Look a contrasto, invece, per Thomas ed Ethan: il chitarrista ha indossato pantaloni "metallici", giacca rosa e camicia panna col fiocco al collo, mentre il batterista ha preferito pantaloni rosa, top scollato color sabbia e chiodo di pelle. Si tratterà di una rivoluzione di stile legata al prossimo progetto lavorativo o semplicemente di un modo per anticipare la primavera con un tocco glamour? L'unica cosa certa è che i Maneskin sono sempre cool e impeccabili.