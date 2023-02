Chiara Ferragni in mutande alla sfilata Gucci: indossa la culotte trasparente sui pantaloni Chiara Ferragni ha partecipato alla sfilata di Gucci (ancora una volta senza Fedez) e per l’occasione ha puntato tutto su un look ispirato agli anni 2000, portando le mutande a vista sopra i pantaloni.

La Milano Fashion Week è entrata nel vivo e fino alla prossima domenica saranno moltissime le Maison che presenteranno le loro collezioni per l'Autunno/Inverno 2023-24. Lo show più atteso della terza giornata è stato in assoluto quello di Gucci, che in passerella ha lanciato ancora una volta una collezione disegnata dall'ufficio stile, visto che il nuovo designer che ha preso il posto di Alessandro Michele, Sabato De Sarno, non ha ancora debuttato con la sua prima linea. Ad attirare le attenzioni del pubblico sono state anche le numerosissime star che hanno seguito tutto dalle prime file del front-row, da Asap Rocky ai Maneskin, fino ad arrivare a Dakota Johnson. Chiara Ferragni non poteva mancare all'evento e ancora una volta è riuscita a sorprendere col suo look.

Chiara Ferragni rivisita la moda mannish

Chiara Ferragni è la star più chiacchierata della Milano Fashion Week e non solo perché è reduce dal successo sanremese, è finita sulle prime pagine dei giornali di gossip per la presunta crisi con Fedez, che al momento non ha partecipato mai alle sfilate con lei. Per lo show di Gucci, Maison a cui spesso ha affidato i suoi look, non poteva che dare il meglio di lei in fatto di stile. Ha rivisitato in modo super originale la moda mannish, abbinando un blazer doppiopetto in grigio e leggermente oversize a una camicia celeste e all'ormai immancabile cravatta, questa volta però formato ascot. Niente pantaloni dalla linea tradizionale, ha preferito un modello coordinato con dei cut-out sulle cosce, dettaglio che ha dato vita a un sensuale effetto reggicalze.

Chiara Ferragni in Gucci

I pantaloni-reggicalze di Chiara Ferragni

A fare la differenza nell'outfit di Chiara Ferragni da Gucci è stato un accessorio decisamente sopra le righe: la culette trasparente e logata con l'iconica doppia G portata a vista sopra i pantaloni. Riuscirà a rendere questo audace trend il must della prossima stagione? L'unica cosa certa è che sembra aver reinterpretato in chiave iper moderna uno dei look iconici dei primi anni 2000, quello di Christina Aguilera in Dirty. Capelli lisci, orecchini a cerchio total gold, trucco dai toni naturali, tacchi a spillo e borsetta iconica a tracolla: ancora una volta l'imprenditrice digitale ha dato prova di non avere assolutamente rivali in fatto di stile.

