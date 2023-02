Gucci sfila a Milano in pelliccia e lingerie: dopo Alessandro Michele si torna agli anni Duemila Gucci ha presentato alla Milano Fashion Week la prima collezione Donna dopo l’addio di Alessandro Michele: sfilano abiti trasparenti, maxi paillettes, collant colorati e perizomi che ci riportano all’inizio del millennio.

A cura di Beatrice Manca

Gucci è il grande protagonista del terzo giorno di sfilate della Milano Fashion Week: la collezione Autunno/Inverno 2023-24 rappresenta ancora una fase di passaggio prima del debutto ufficiale del nuovo direttore creativo Sabato De Sarno. Le modelle escono da un ascensore e sfilano su un'intricata passerella verde prato con cappotti in eco pelliccia colorati, lingerie a vista e sottovesti trasparenti. Ad applaudire lo show un parterre di star: da ASAP Rocky, compagno di Rihanna, ai Maneskin, fino a Chiara Ferragni.

La collezione Gucci Autunno/Inverno 2023-24

Dopo l'addio dello stilista Alessandro Michele la casa di moda italiana si è trovata in una fase di transizione: la sfilata Uomo Autunno/Inverno 2023-24 ha segnato un cambio di passo, un superamento del massimalismo eclettico del precedente stilista. La collezione femminile, invece, gioca sui contrasti: le modelle indossano lunghe giacche in eco pelliccia colorata che si aprono su abiti lingerie, gonne trasparenti a vita bassa, perizomi a vista e longuette in pelle nera. Alcuni pezzi sembrano riportarci alla sensualità grintosa dell'epoca di Tom Ford, come il reggiseno di cristalli logato, mentre i cappotti a pelo lungo e i look in piume riprendono il filo dalla sfilata Gucci Cosmogonie. La seconda parte della sfilata, sulle note di una hit di Britney Spears, strizza l'occhio agli anni Duemila, tra occhiali a mascherina, paillettes, collant colorati e vita bassa.

Gucci Autunno/Inverno 2023–24

Dai Maneskin a ASAP Rocky, gli ospiti vip della sfilata Gucci

La sfilata era gremita di star: tra i primi ad arrivare l'attrice Dakota Johnson, Julia Garner (famosa per il ruolo di Inventing Anna) e i Maneskin, da sempre amici della casa di moda. Presente anche Chiara Ferragni, senza il marito Fedez, che ha sfoggiato un look da businesswoman con i pantaloni "tagliati"come un paio di autoreggenti. L'imprenditrice si è seduta accanto alla band romana, scambiando due chiacchiere con i musicisti prima dello show. La più attesa era Rihanna – arrivata a Milano con il figlio mercoledì – ma ASAP Rocky ha fatto il suo ingresso da solo, con pantaloni palazzo e anelli tempestati di diamanti. Probabilmente la popstar è rimasta in hotel con il figlio neonato. L'elenco degli ospiti è lungo: da Salma Hayek a Florence Welch, voce di Florence and the Machine, celestiale in un abito romantico.