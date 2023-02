Rihanna è a Milano con il bebè: gli indizi che confermano l’arrivo alla Fashion Week La popstar Rihanna è tornata sulle scene di nuovo in dolce attesa: dopo un concerto e una copertina di Vogue, in molti scommettono sul suo arrivo a sorpresa alle sfilate di Milano.

Milano è in fermento per una nuova Settimana della Moda: le sfilate sono ufficialmente iniziate e in prima fila sono arrivate star italiane e internazionali. La Fashion Week in corso potrebbe regalarci anche un'anteprima assoluta: la prima uscita pubblica di Rihanna in dolce attesa con il bebé, il primo figlio avuto insieme ad ASAP Rocky. Anche se la popstar non ha confermato la sua presenza a nessuna delle sfilate in calendario, il suo arrivo è più che plausibile: il traffico bloccato nel centro di Milano suggerisce anzi che sia già qua insieme alla famiglia al completo!

Rihanna mostra il pancione al SuperBowl

Il ritorno di Rihanna in dolce attesa alle sfilate

Riavvolgiamo il nastro: dopo la nascita del primo figlio la cantante delle Barbados si è presa un lungo periodo lontana dalle scene, proteggendo la privacy del bebé. Poi, dopo 7 anni, il grande ritorno sulle scene al SuperBowl, dove ha svelato di essere nuovamente incinta con un look premaman rosso fiammante. Pochi giorni dopo, Rihanna ha posato con il figlio su Vogue: il servizio ‘di famiglia' con ASAP Rocky è stato scattato prima del SuperBowl, ma il numero è arrivato in edicola ora, confermando che Rihanna è pronta a tornare in pubblico.

Rihanna in Chanel, ASAP Rocky in Chrome Hearts sulla cover di Vogue

Quale migliore occasione per farlo se non alle sfilate di Milano? Venerdì è in calendario lo show di Gucci: lo scorso anno Rihanna aveva lasciato tutti a bocca aperta facendo un'apparizione con pancione in vista e un top in latex, quest'anno potrebbe fare il bis per la seconda gravidanza.

Rihanna in Gucci

Traffico bloccato per l'arrivo di Rihanna a Milano

Un altro indizio conferma che la famiglia più famosa del momento potrebbe è già in città: attraversando il centro di Milano in tarda mattinata abbiamo notato che il traffico in via Gesù è stato momentaneamente interrotto per far passare alcune auto dai vetri oscurati con il cartello "Gucci", seguite da due van, che puntavano in direzione del Four Seasons, l'hotel di lusso che potrebbe essere una valida "home away from home" per la star.

L’arrivo delle auto in via Gesù a Milano

Abbiamo notato che sui sedili c'era una donna con una porta-enfant, anche se la distanza e i vetri oscurati rendono impossibile l'identificazione certa. Per avere la certezza assoluta non bisognerà attendere molto: le prossime sfilate ci daranno il responso!