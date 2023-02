Rihanna posa con il figlio per la prima volta: la foto di famiglia è in total black Dopo aver annunciato una nuova gravidanza, Rihanna presenta al mondo il suo primo figlio con un servizio fotografico per Vogue: i look scelti per il ritorno in copertina.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @badgalriri e @britishvogue

Difficile ricordarsi un ritorno sulle scene più spettacolare di quello di Rihanna. Dopo sette anni di assenza dalle scene, la popstar ha tenuto un epico show al Super Bowl, cantando per 12 minuti su una pedana a mezz'aria e svelando alla fine di essere di nuovo incinta. La gravidanza era stata abilmente nascosta alla stampa per lasciare tutti a bocca aperta. Non solo: Rihanna è la star della copertina di marzo di British Vogue, dove mostra finalmente al mondo il suo primo bebè.

Le prime foto del figlio di Rihanna

Rihanna ha vissuto i primi mesi da madre conservando gelosamente la privacy del bebé: ad oggi non sappiamo il nome e per tutta l'intervista con Vogue continua a chiamarlo ‘baby'. Dopo una breve apparizione su TikTok, ‘baby' ha avuto un debutto da vera star, con un intero servizio fotografico su Vogue. Le foto, scattate dal duo Inez&Vinoodh, lo ritraggono nudo, adorabile con i capelli ricci e il sorriso largo. Anche lui, ovviamente, ha un futuro da fashion victim:"Mi piace vestirlo con cose che non sembrino vestiti da bambino – ha spiegato Rihanna a Vogue – Mi piace spingerlo. Gli ho messo roba floreale. L'ho vestito di rosa shocking. Lo amo. Penso che la fluidità nella moda sia la cosa migliore".

Rihanna in Chanel, ASAP Rocky in Chrome Hearts

Rihanna, dea della maternità in total black

Nel servizio fotografico è coinvolto anche ASAP Rocky, compagno di Rihanna e tra poco di nuovo papà: le foto di famiglia sono con look coordinati in total black, forti e d'impatto, curati dal direttore Edward Enninful. Rihanna sulla copertina di Vogue indossa un abito di Chanel con maxispacco e porta i capelli neri ricci e al naturale, mentre il compagno indossa un look in pelle di Chrome Hearts. All'interno del servizio la cantante indossa una serie di spettacolari look di Valentino, Rick Owens e Burberry, alternando abiti total black e tinte fluo come il giallo e il blu elettrico. Fan di Rihanna, preparativi: una seconda gravidanza significa look premaman ancora più spettacolari!