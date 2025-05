video suggerito

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, prima foto "di famiglia" con cappello pescatore e camicia di lino

A cura di Valeria Paglionico

Cecilia Rodriguez è incinta, aspetta la sua prima figlia (che chiamerà Clara Isabel) da Ignazio Moser e non potrebbe essere più felice. Ha fatto l'annuncio social a inizio maggio e da allora non ha più nascosto il pancino, anzi, ha cominciato a esaltarlo con crop top e tubini fascianti. Gli unici dettagli che hanno fatto discutere? Innanzitutto l'insolito silenzio della sorella Belén, che si è limitata a mettere un like su Instagram, ma anche l'insolita pausa dei riflettori del futuro papà. Ora le cose sono cambiate: la coppia ha condiviso la prima dolcissima foto di "famiglia", mettendo a tacere le voci di una presunta crisi.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez tornano sui social insieme

Tutti coloro che insinuavano che tra Cecilia e Ignazio le cose non andassero a gonfie vele saranno costretti a ricredersi: sono tornati insieme sui social, apparendo felici e sorridenti in versione futuri genitori. Hanno posato fianco a fianco in auto poco prima di un momento davvero importante: sono andati a fare la prima morfologica alla piccola e la cosa li ha resi particolarmente emozionati. A postare lo scatto è stato il futuro papà che, al motto di "4 members and counting", si è immortalato con la moglie Cecilia e i due cagnolini che fanno parte della famiglia, lasciando intendere che presto in casa ci sarà un "membro" in più. Non sono mancate le emoticon col sorriso smagliante e col fiocchetto rosa che fanno riferimento proprio alla gioia che sta provando in questo momento magico.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

I look di Cecilia e Ignazio per la foto di famiglia

Cosa hanno indossato i due futuri genitori per la prima foto di "famiglia"? Ignazio Moser ha puntato tutto sulla semplicità con una camicia di lino verde militare, abbinata a un paio di occhiali da soli scuri portati come frontino. Cecilia ha invece lasciato trionfare il glamour e la comodità con una t-shirt oversize a righe orizzontali in bianco e blu notte. Ad aver fatto la differenza è stato un accessorio in particolare: un cappello alla pescatore in versione crochet, ovvero in filo marrone che sembra essere fatto all'uncinetto. Capelli sciolti e lisci, make-up appena accennato e pancino "mascherato": Cecilia non è mai stato così bella e raggiante come in questo periodo della sua vita.

