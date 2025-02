video suggerito

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, prima Fashion Week da marito e moglie con le cravatte coordinate Dopo essersi sposati la scorsa estate, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno partecipato alla loro prima Milano Fashion Week da marito e moglie. Quale migliore occasione di questa per vestirsi in coordinato?

A cura di Valeria Paglionico

Si sta svolgendo la Milano Fashion Week e sono moltissime le Maison di fama internazionale che stanno presentando le loro collezioni per l'Autunno/Inverno 2025-26. A rendere le sfilate veri e propri eventi mediatici non sono solo i look da passerella ma anche le numerose star invitate, che non perdono occasione per sfidarsi a colpi di stile nelle prime file dei front-row. Ieri, ad esempio, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno preso parte allo show pomeridiano di Emporio Armani, facendo così il loro debutto da marito e moglie alla Settimana della Moda: ecco cosa hanno indossato.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser insieme all MFW

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati la scorsa estate in Toscana, coronando il loro sogno d'amore dopo anni di fidanzamento. Protagonisti di una cerimonia spettacolare, hanno incantato tutti con degli abiti bridal eleganti e senza tempo che ancora oggi riescono a fare tendenza. Ora che sono tornati alla vita "normale" non potevano mancare alla Milano Fashion Week. Nonostante non si trattasse della prima volta alle sfilate fianco a fianco, per loro è stato lo stesso un debutto, il motivo? Non avevano mai partecipato all'evento da marito e moglie. Quale migliore occasione di questa per vestirsi in coordinato?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser alla sfilata di Emporio Armani

Il look coordinati dei novelli sposi

A firmare i look in pendant di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è stata la Maison Emporio Armani, che per loro ha pensato a dei completi dall'animo mannish con alcuni dettagli in comune. Entrambi hanno indossato camicia bianca e cravatta nera ma hanno completato gli outfit in modo differente.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Scamiciata con gonna midi e scampanata abbinata a mocassini per Cecilia, cardigan e pantaloni classici per Ignazio: la loro prima volta da sposati alla Milano Fashion Week non poteva che essere in coordinato. Quante sono le coppie che prenderanno ispirazione da loro per essere super glamour durante le serate insieme?