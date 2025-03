video suggerito

Maglione e camicia si indossano annodati in vita (come Thylane Blondeau alle sfilate di Parigi) Ricordate Thylane Blondeau, l'ex bambina più bella del mondo? Ha partecipato alla sfilata di Miu Miu che si è tenuta a Parigi e ha sfoggiato un look tutt'altro che tradizionale: ecco i dettagli.

A cura di Valeria Paglionico

Si è appena conclusa la Paris Fashion Week, l'attesissimo evento di moda che ha visto innumerevoli Maison presentare le loro collezioni per l'Autunno/Inverno 2025-26. Ieri, nell'ultimo giorno di sfilate, ad attirare le attenzioni dei media è stato lo show di Miu Miu, dove Miuccia Prada in passerella ha descritto una femminilità contemporanea fatta di abiti in satin e reggiseni a cono ma anche di maxi trench e silhouette oversize. Il front-row, come da tradizione, è stato invaso dalle star, prima tra tutte Thylane Blondeau, l'ex bambina più bella del mondo, ormai una presenza fissa nel pubblico della griffe. In quanti hanno notato il suo look super originale?

L'ex bambina più bella del mondo alla Paris Fashion Week

Thylane Blondeau condivide un rapporto davvero speciale con la Maison Miu Miu, basti pensare al fatto che non si perde neppure uno show parigino, apparendo sempre tra le prime file del front-row. Sebbene in molti la ricordino da piccolissima come "la bambina più bella del mondo", ora è cresciuta ed è diventata un'indiscussa icona di splendore e di stile. Ne ha data l'ennesima prova alla Fashion Week, alla quale ha partecipato con un look originale e glamour. Per lei niente abiti da sera, minigonne o accessori gioiello, ha preferito un completo casual che può essere tranquillamente usato nella quotidianità, la sua particolarità? Non ha indossato maglioncino e camicia in modo "tradizionale", li ha annodati in vita con sotto una canotta in tinta.

Thylane Blondeau in Miu Miu

Thylan Blondeau con gli accessori iconici

Per completare il tutto l'ex bambina più bella del mondo ha scelto un paio di pantaloni dal taglio dritto in blu scuro e delle sneakers bianche (evitando così i classici tacchi). Ha poi tenuto i capelli legati in un mezzo raccolto, mettendo in risalto il viso, e non ha rinunciato a degli accessori iconici di Miu Miu, dalla borsetta in pelle a effetto goffrato alla borraccia total pink con il logo in primo piano. Insomma, potranno essere pure passati anni da quando Thylane era una bambina prodigio ma a quanto pare non ha perso lo splendore che da sempre la contraddistingue.

L'ex bambina più bella del mondo alle sfilate di Parigi