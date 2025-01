Dove stanno trascorrendo la vacanza sulla neve Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser il 2024 è stato un anno da fiaba: hanno finalmente coronato il loro sogno d'amore con uno spettacolare matrimonio celebrato in Toscana. Da allora sono partiti spesso per delle fughe romantiche, spaziando tra le acque cristalline della Sardegna, i luoghi iconici del Cile e le spiagge dei Caraibi. Con l'inizio del nuovo anno, però, sono stati costretti a fermarsi per qualche giorno, visto l'incidente di Gustavo Rodriguez, rimasto a lungo in ospedale a causa di alcune gravi ustioni sul corpo. Ora che quest'ultimo è finalmente tornato a casa, i due neo-coniugi hanno pensato bene di concedersi il primo viaggio dell'anno: ecco dove si trovano.

La settimana bianca di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Dopo l'inizio anno difficile, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno deciso di concedersi qualche giorno di vacanza. Per loro niente mete esotiche o città d'arte, hanno preferito organizzare la classica settimana bianca in una meta turistica italiana super gettonata a cui sono particolarmente legati: Madonna di Campiglio.

Madonna di Campiglio

Circondata dal Parco naturale dell'Adamello Brenta, si trova nel cuore delle Dolomiti di Brenta e vanta alcuni degli impianti sciistici più famosi del nostro paese. Non è la prima volta che la coppia visita la cittadina, anzi, per loro si tratta di un appuntamento fisso con l'arrivo dell'inverno e anche quest'anno non hanno potuto fare a meno di rispettare la "tradizione".

Ignazio Moser a Madonna di Campiglio

Cecilia e Ignazio tra selfie e passeggiate sulla neve

Come trascorrono le loro giornate a Madonna di Campiglio Cecilia e Ignazio? Innanzitutto soggiornano in un appartamento completamente in legno, una moderna baita di montagna con un terrazzino con vista sulle Dolomiti.

Cecilia Rodriguez sulla neve

Passeggiate tra neve e ghiacciai, cene tipiche nei rifugi del luogo e serate karaoke: i due si sono dati al totale relax durante questa vacanza di inizio inverno. Naturalmente non si fanno mancare le foto di coppia sullo sfondo di panorami innevati e i primi piani sui look anti-freddo: in quanti prenderanno ispirazione da loro e organizzeranno una settimana bianca entro la fine del mese?