Il viaggio di nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: quanto costa il resort della vacanza Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono volati ai Caraibi per l'ultima tappa del loro viaggio di nozze. A cinque mesi dal loro matrimonio, la coppia si è concessa un po' di relax nel resort da sogno sull'isola di Anguilla.

A cura di Arianna Colzi

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati a giugno di quest'anno e finalmente sono partiti per il viaggio di nozze. Moglie e marito, infatti, sono partiti alla volta del Perù, per poi fare tappa in Florida, a Miami, e approdare infine ad Anguilla, una delle isole più belle dei Caraibi. La coppia dopo il matrimonio era partita per la Sardegna ma aveva specificato che la luna di miele vera e propria sarebbe stata in autunno e così è stato. Dopo un breve viaggio di lavoro in Sicilia con la sorella Belén Rodriguez, Cecilia è partita per il viaggio di nozze ormai due settimane fa. Per l'ultima tappa del loro tour americano, i due novelli sposi hanno soggiornato in un resort da sogno.

Gli interni dell'hotel

L'albergo ai Caraibi scelto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Rodriguez e Moser hanno scelto il resort Cap Juluca, A Belmond Hotel per il loro soggiorno nella splendida isola di Anguilla, nei Caraibi. Tra le tante esperienze vissute in questo hotel super lussuoso, come documentato da entrambi sul profilo Instagram, c'è anche una romantica cena a pochi passi dal mare. I due hanno cenato da soli con un tavolo posizionato in un ampio giardino illuminato da tante piccole luci e faretti a forma di cuore disposti intorno al tavolo.

La cena a lume di candela

L'albergo rappresenta il soggiorno perfetto per chi vuole godersi la luna di miele nei paradisi incontaminati dei Caraibi. Cap Jaluca, infatti, si affaccia su una delle spiagge bianche più belle dei Caraibi: il resort offre diverse sistemazioni tra suite e camere. L'offerta base prevede la Deluxe Beachfront room ovvero una stanza doppia con vista mare, affacciata direttamente sulla spiaggia: questa soluzione costa 2.808 euro.

La camera da letto affacciata sulla spiaggia | Foto Cap Juluca, A Belmond Hotel

La suite più esclusiva del resort, però, è la Signature Suite, una splendida stanza arredata sui toni del bianco con una vista mozzafiato che si apre sul mare e sulla spiaggia. La stanza è composta da una camera con letto king size e altre due stanze, un soggiorno, uno splendido bagno a vetri e una piscina interna. La suite da sogno, che può ospitare fino a cinque persone, costa 10mila euro a notte.

La Signature Suite vista dall'esterno | Foto Cap Juluca, A Belmond Hotel