Belén e Cecilia Rodriguez volano in Sicilia: viaggio di lavoro nella villa da 20mila euro a settimana Belén e Cecilia Rodriguez sono volate in Sicilia per realizzare la prossima campagna di Me Fui. Nonostante si tratti di un viaggio di lavoro, non hanno rinunciato al lusso: ecco qual è la villa immersa tra le bellezze di Noto in cui hanno deciso di soggiornare con il loro staff.

A cura di Valeria Paglionico

Belén e Cecilia Rodriguez sono letteralmente inseparabili e a dimostrarlo è l'ennesimo progetto che stanno portando avanti fianco a fianco. Da qualche giorno sono volate in Sicilia con il loro staff al completo, dagli stylist ai truccatori, fino ad arrivare ai make-up artist, e stanno realizzando la nuova campagna di Me Fui, il brand di costumi e bikini che hanno fondato insieme. Tra shooting in due pezzi, selfie a effetto vedo-non vedo e un set allestito su una spiaggia deserta, le due sorelle si stanno servendo dei social per documentare l'incredibile esperienza. La cosa particolare è che, nonostante si tratti di un viaggio di lavoro, non hanno rinunciato al lusso: ecco qual è la villa immersa nella bellezza di Noto in cui hanno scelto di soggiornare.

Dove si trovano Belén e Cecilia Rodriguez

Si chiama Tenuta Baroniblei ed è la villa di lusso scelta da Belén e Cecilia Rodriguez per il viaggio di lavoro in Sicilia. Si trova a Noto, in provincia di Siracusa, per la precisione a 15 minuti dalle spiagge di San Lorenzo e Marzamemi e gode di una splendida vista sulla Riserva Naturale di Vendicari.

Belén a Tenuta Baroniblei

Si tratta di una struttura luminosa e colorata, contraddistinta da un'architettura all'avanguardia che fonde uno stile ultramoderno con la tradizione siciliana. Conta 7,5 acri di giardini e frutteti, tutti collegati tra loro da suggestivi vialetti di ghiaia arricchiti da aiuole fiorite , arbusti, alberi esemplari e cespugli di profumata lavanda. Non manca una splendida piscina a sfioro lunga 15 metri con ampi gradini poco profondi e vista sul mare.

La piscina a sfioro di Tenuta Baroniblei

La tenuta immersa nella natura di Noto

Pavimenti in cemento marmorizzato, pareti in gesso color burro, ampie porte scorrevoli in vetro e arredi in ceramica: l'interior design di Tenuta Baroniblei è curato nei minimi dettagli, così da rendere il soggiorno confortevole ma allo stesso tempo suggestivo.

Tenuta Baroniblei

Dotata di 5 camere da letto, 5 bagni e degli ampi spazi comuni open space arredati con divani, tavoli da pranzo e zone relax, può ospitare fino a 10 ospiti, dunque è l'ideale per l'intero team delle sorelle Rodriguez. Quanto costa una vacanza qui? Sul sito ufficiale i prezzi indicati sono a settimana, partono dai 6.190 euro e raggiungono i 18.770 euro (anche se a seconda delle richieste dei clienti possono variare). Belén e Cecilia decideranno di trascorrere anche la prossima estate qui dopo la splendida esperienza professionale?

Tenuta Baroniblei