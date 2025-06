video suggerito

Cecilia Rodriguez in vacanza ad Abu Dhabi: dal bikini al minidress la gravidanza si colora di bianco Dal due pezzi all'abitino fasciante che esalta il pancione: in gravidanza, il look preferito di Cecilia Rodriguez è il total white.

A cura di Giusy Dente

Cecilia Rodriguez sta vivendo un momento magico, tanto atteso: è incinta. Tra qualche mese lei e il marito Ignazio Moser accoglieranno in famiglia una bambina che chiameranno Clara. Intanto, la coppia è volata ad Abu Dhabi per una vacanza di coppia.

Cecilia Rodrigiuez e Ignazio Moser: prima vacanza in tre

La gravidanza della modella era nell'aria da alcune settimane, al centro di rumors e pettegolezzi. Come succede spesso alle donne del mondo dello spettacolo, la dolce attesa è stata spoilerata sui social prima ancora che fosse Cecilia Rodriguez stessa ad esporsi in merito, in prima persona. Ha poi confermato tutto con un post su Instagram. La stessa cosa è successa a Giulia De Lellis: anche nel suo caso la gravidanza è stata anticipata da terzi. Si è espressa in merito Aurora Ramazzotti, chiedendo più rispetto per le donne in una fase così delicata delle loro vite.

Cecilia Rodriguez sta cercando comunque di godersi il momento in tranquillità e serenità, circondandosi dell'affetto delle persone che ama, continuando a portare avanti anche i progetti professionali, difatti il viaggio intrapreso ha a che fare proprio col lavoro. Forse c'è qualche dissapore con la sorella Belén Rodriguez, difatti non si vedono insieme da diverso tempo. Sembra abbiano litigato. Prosegue a gonfie vele, invece, la storia d'amore con Ignazio Moser: sono inseparabili. Si stanno godendo una romantica vacanza di coppia ad Abu Dhabi in vista di allargare la famiglia e cominciare l'avventura di genitori. Questa per loro è la prima vacanza in tre!

I look di Cecilia Rodriguez in vacanza

Cecilia Rodriguez ha affrontato il primo viaggio col pancione. Si trova ad Abu Dhabi e sta testimoniando sui social la sua vacanza, in compagnia del marito Ignazio Moser. Hanno fatto visita alla spettacolare moschea di Abu Dhabi, si sono rilassati in spiaggia, hanno fatto visita ai ristoranti locali e ai negozi del posto. In valigia, la modella ha messo una serie di capi comodi, perfetti per sentirsi a proprio agio in tutte le situazioni, ma senza rinunciare allo stile. Ha portato con sé un intramontabile bikini bianco, il capo must have per esaltare l'abbronzatura.

E ha confermato la predilezione per il bianco sfoggiando anche una canotta minimal e un abitino fasciante a maniche corte con scollo squadrato di Me Fui, il brand di sua sorella. La particolarità è il maxi oblò che si apre sulla schiena lasciandola nuda. Costa sul sito ufficiale 75 euro. Il total white sembra fare da filo conduttore in questa avventura negli Emirati Arabi.