video suggerito

Giulia De Lellis incinta, le prime foto del pancione: “In autunno nascerà il figlio che aspetta da Tony Effe” Giulia De Lellis è incinta. Aspetta il primo figlio da Tony Effe. Pubblicate le prime foto del pancione: “In autunno diventeranno genitori”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

111 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giulia De Lellis è incinta. L'influencer aspetta il primo figlio da Tony Effe. Dopo il susseguirsi delle indiscrezioni, arrivano le prime foto del pancione pubblicate da un settimanale:

Il rapper e l’influencer hanno trascorso un weekend a Villa D’Este, ma non sono in due. Sotto l’ampia giacca di lei, un pancino appena accennato svela la lieta notizia: in autunno diventeranno genitori.

Giulia De Lellis incinta, le prime foto del pancione

A confermare la notizia della gravidanza è il settimanale Chi, che pubblica la prima foto del pancione. L'influencer è stata immortalata durante un weekend a Villa d'Este in compagnia di Tony Effe. Indossava un'ampia giacca, che non appena si è spostata ha lasciato intravedere il pancino che inizia a crescere. Il magazine diretto da Alfonso Signorini non ha dubbi: "In autunno diventeranno genitori".

La storia d'amore tra Giulia De Lellis e Tony Effe

L'amore tra Giulia De Lellis e Tony Effe è nato la scorsa estate. Sembrava un flirt passeggero, lei era reduce dalla fine della lunga relazione con Carlo Gussalli Beretta. Invece quello con il cantante si è trasformato in un amore solido e in una relazione ogni giorno più intensa. I due sono complici e in totale sintonia, spesso condividono le loro esperienze lavorative comparendo l'uno al fianco dell'altra. Da qualche tempo, si rincorrevano diverse voci su di loro. Da quelle di crisi – prontamente smentite – a quelle di una gravidanza in corso. Gli esperti del gossip assicuravano: "Lo annunceranno quando Giulia De Lellis entrerà nel terzo mese". E ancora: "È stato inaspettato ma Giulia lo desiderava tanto e hanno deciso di tenerlo". Il settimanale Chi, in queste ore, ha pubblicato le foto del "primo selfie in tre". Nel momento in cui scriviamo, i diretti interessati non si sono ancora espressi al riguardo.

Il settimanale Chi annuncia la gravidanza di Giulia De Lellis